Murnauer Weltmusikfestival Grenzenlos präsentiert diesmal spanische Musik

Von: Günter Bitala

Der gefragte Jazzpianist Daniel Garcia gastiert mit seinem Trio anlässlich des Weltmusikfestivals Grenzenlos im Murnauer Kultur- und Tagungszentrum. © Veranstalter

Murnau – Das Weltmusikfestival Grenzenlos, veranstaltet vom Kulturverein Murnau e.V., geht wieder auf Reisen. Das Ziel heißt in der Zeit zwischen Freitag, 14. bis Sonntag, 16. Oktober 2022: Spanien, der Schmelztiegel vieler Kulturen. Als musikalischer Reiseleiter kann Thomas Köthe versprechen: „Spanien ist ein kraftvolles Beispiel, um zu zeigen, wie sich Volksmusik mit anderen Stilrichtungen und Einflüssen mischt.“

Die junge spanische Musik trägt ein tiefes Bewußtsein für vielfältige Kulturen in sich, sagt Thomas Köthe: maurisch-byzantinisch und jüdisch-separdisch, afrikanisch und amerikanisch. Ob in Pop, Jazz oder Klassik, immer greifen spanische Musiker und Musikerinnen auf diese Einflüsse zurück.

Andererseits bedienen sich Künstlerinnen und Künstler anderer Länder seit jeher an spanischen Melodien: Claude Debussy, Maurice Ravel, Miles Davis, Jim Hall oder Chick Corea, um ein paar Beispiele zu nennen. Festivalleiter Thomas Köthe freut sich: „An drei Abenden zeigt das Murnauer Weltmusikfestival das hohe künstlerische Potential spanischer Musik.“

Freitag, 14. Oktober 2022, 20 Uhr:

Die musikalische Muttersprache des Andalusier Antonio Lizana, der mit José Manuel León und Ruven Ruppik in das Kultur- und Tagungszentrum Murnau kommt, ist der ‚Nuevo Flamenco‘: „Meine Texte sind vom Heute geprägt, was meine Musik vom traditionellen Flamenco unterscheidet.“



Samstag, 15. Oktober 2022, 19 Uhr:



Die ‚Via de la Plata‘ ist ein etwa 1000 Kilometer langer Weg von Sevilla in Südspanien, bis nach Astorga in Westspanien. Schon zu römischen Zeiten nutzten Menschen der verschiedensten Herkunft diese Route, und brachten ihre Kulturen mit. Darauf bezieht sich der Jazzpianist Daniel Garcia mit seinem Trio – das durch Reinier Elizarde und Michael Olivera komplettiert wird. Während seines Murnauer Konzertes im Kultur- und Tagungszentrum wird die Route musikalisch durchwandert: „Mein Ziel ist es, originale spanische Musik durch Improvisationen in einen neuen Kontext zu bringen, und alle stilistischen Trennlinien unsichtbar zu machen.“



Sonntag, 16. Oktober 2022, 19 Uhr:



Mit dem Belgier Jan Depreter wird einer der erfolgreichsten und eindrucksvollsten Gitarristen des 21. Jahrhunderts in Murnau im Kultur- und Tagungszentrum ausschließlich spanische Musik spielen. Ein Fest nicht nur für Liebhaber der spanischen Musik.



Karten und Infos:



Karten gibt es in Murnau bei der Buchhandlung Gattner, beim DER-Reisebüro und im Kultur- und Tagungszentrum. In Weilheim zum Beispiel in der Geschäftsstelle des KREISBOTEN.



Weitere Infos und Hinweise zum aktuellen Coronaschutz im Internet: www.weltmusikfestival-grenzenlos.de Günter Bitala