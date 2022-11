Musical „Kolpings Traum” in Garmisch-Partenkirchen

Teilen

Seit vielen Monaten laufen die Proben für das Musical „Kolpings Traum“. © Klaus Munz

GAP – Es ist ein großangelegtes Projekt mit über 80 Beteiligten: die Aufführung des Musicals „Kolpings Traum” im Garmisch-Partenkirchner Kongresshaus. Dahinter steht der „Kulturverein des Pfarrverbandes Zugspitze”, der mit der vertonten und gespielten Lebensgeschichte des Adolph Kolping einen neuerlichen kulturellen Höhepunkt mit ausschließlich einheimischen Kräften aus dem ganzen Landkreis auf die Bühne bringen wird. Denn Erfahrung mit derartigen Inszenierungen hat der Verein.

Bereits im Jahre 2014 begeisterten „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat” und drei Jahre später „Oliver”. „Eigentlich sollte das Vorhaben „Kolpings Traum” bereits vor Jahren gestartet werden – die Pandemie machte alle derartigen Ansätze und Vorbereitungen zunichte”, sagt Pfarrer Josef Konitzer, der als Ideengeber gilt und neben den großen Aufführungen auch in seiner 10-jährigen Zeit im Pfarrverband bereits einige Kindermusicals, etwa in Grainau initiierte und zur Aufführung brachte. Seit vielen Monaten laufen nunmehr die Proben für das aktuelle Vorhaben, mittlerweile ist die „Feinschliffphase” erreicht. Vorwiegend im Garmischer Pfarrheim treffen sich die Propadangisten.

An einem Sonntag-Nachmittag warten Mädchen mit prächtigen Gewändern auf den Einsatz, die musikalische Leiterin Sylvia Meggyes schlägt die Partitur auf und Orchesterleiter Thomas Nähbauer dirigiert hochkonzentriert das gemischte Orchester mit Streich-und Blasinstrumenten und Schlagwerk. Alles im Blick hat dabei Julia Goldstern, die ihre beruflichen Erfahrungen als Regisseurin einbringt. Dazwischen erblickt man Elvira Kauschinger und Felizitas Lingg, die etwa für die Gesamtorganisation, die Werbung oder die Kostüm-und Bühnenausstattung des Projektes zuständig sind. Die Handlung des Stückes ist sozialkritisch und schildert sehr eindrucksvoll das Leben des Adolph Kolping. Und seinen Traum von einer besseren und gerechteren Gesellschaft! Das von Dennis Martin und Christoph Jilo verfasste Musical zeigt auf der Bühne somit anschaulich, was den Schustergesellen und späteren Priester Kolping veranlasste, sich um die Not der Arbeiter im 19. Jahrhundert zu kümmern. Mit bekanntem Ergebnis. Die Gründung zahlreicher Gesellenvereine, heute als Kolpingfamilien bezeichnet und mittlerweile ein internationaler Sozialverband auf Vereinsbasis mit Sitz in Köln. „Es ist die vertonte Biographie eines Mannes, der in seiner Wanderschaft als Schuster mit menschenunwürdigen Lebensbedingungen und Ausbeutung konfrontiert war und nach seinem Studium ab dem Jahre 1845 als Priester wirkte”, schildert Pfarrverbandsleiter Konitzer. Er selbst übernimmt in einigen Vorstellungen und Akten die Rolle des Adolph Kolping, der je nach Lebensalter von verschiedenen Darstellern gemimt wird. Begeistert verfolgt Elvira Kauschinger die einzelnen Probenszenen. „Es sind ja alles Laien, die an ihren Aufgaben wachsen und mit viel Eifer dabei sind!” Harald Ehrenberg, bereits ein „alter Hase” und mehrmals schon dabei, sieht das anspruchsvolle Stück als große Herausforderung. Auch Ferdl Brunnenmayer, er mimt bei zwei Aufführungen den Fabrikanten Karcher ist stolz, ein Teil des Ganzen sein zu dürfen. „Es ist ein tolles Gemeinschaftsprojekt”. Nun freuen sich alle auf die Premiere am 4. November, wenn sich zum ersten Mal der Vorhang für insgesamt fünf Vorstellungen im Festsaal Werdenfels öffnet.



Die Spieltermine:

Freitag, 4.November 19 Uhr, Samstag, 5. November 19 Uhr. Sonntag, 6.November 17 Uhr, Freitag, 11.November 19 Uhr, Samstag, 12. November 19 Uhr. Eintrittskarten: Erwachsene 18 Euro, Kinder bis zu 14 Jahren 12 Euro. Kartenvorverkauf: GAP-Ticket, Richard-Strauss-Platz 1, Tel. 08821-730 1995 oder unter www.ticketshop-gap.de und an allen München Ticket VVK-Stellen. Abendkasse: 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn. mun