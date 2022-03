Musical- und Filmmusikabend der Sinfonietta im Werdenfels-Gymnasium

Von: Margot Schäfer

Teilen

Dirigent Helmut Kröll. © Meggy Schäfer

GAP – Freunde und Liebhaber von Musical- und Filmmelodien dürfen sich freuen. Nach längerer coronabedingter Pause laden die Sinfonietta Werdenfels und ihr Dirigent Helmut Kröll kommenden Freitag, 1. April, 19.30 Uhr in die Aula des Werdenfels-Gymnasiums, Wettersteinstraße 30, zum Konzertabend ein. Dieser ist ganz dem Filmmusik- und Musical-Genre gewidmet.

Geboten werden Ohrwürmer wie die Bonanza-Erkennungsmelodie von Jay Livingston, aus verschiedenen James Bond-Film Sounds von Robert Longfield, Hans Zimmers „At World’s End“ aus Piraten der Karibik, der legendäre Moon River-Song aus „Frühstück bei Tiffany“ von Henry Mancini und „The Mask of Zorro“ von Komponist James Horner. Weiter steht auf dem Programm Musik aus „Schindler’s Liste“, „Star Wars“ und „Jurassic-Park“ von John Williams. Auch die Erwartungen von Musical-Fans werden mit „Music from Grease“ (W. Casey / J. Jacob), The Lion King – Selection (Elton John) oder „The Sound of Music -Medley“ von Richard Rogers sicher nicht enttäuscht. „Wir haben lange auf dieses Konzert hingearbeitet, konnten seit unserem Klassikabend im Oktober 2021 nicht mehr auftreten und sind jetzt voller Vorfreude“, erklärt Helmut Kröll, der engagierte Dirigent des Musikschulorchesters „Sinfonietta Werdenfels“.

Peter Bitzl wird mit seinen Moderationen, kleinen Geschichten und Anekdoten das Publikum bestens unterhalten, durch das Programm führen und für gute Stimmung sorgen. Vergessen möchten die Veranstalter aber auch Bedürftige nicht, deshalb bitten sie bei freiem Eintritt um Spenden, die auch den Opfern des Kriegs in der Ukraine zugutekommen werden. Beim Konzert gelten die aktuellen Coronaregeln. sm