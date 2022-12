Musikbund Bezirk Werdenfels freut sich auf 25. Bezirksmusikfest am 11. Juni 2023 in Wallgau

Zusammenkunft in der Wallgauer Golfalm (v.l.): Franz Gaisreiter, Josef Felix, Thomas Neuner, Anton Geierstanger, Angelika Maier, Leonhard Breith und Andreas Staltmeier. © Regina Berwein

Wallgau – Dass von 19 Musikkapellen, Trommler- und Spielmannszügen weniger als die Hälfte bei der diesjährigen Marschwertung des Musikbundes Bezirk Werdenfels teilnahmen, lag gewiss nicht an den Veranstaltern der Festwoche zum 100. Bestehen der Musikkapelle Groß- und Kleinweil. Denn die Festwoche mit Bierzelt war, so Bezirksleiter Josef Felix bei der Jahresversammlung des Musikbundes Bezirk Werdenfels in der Golfalm Wallgau, die erste nach der Coronapandemie und dementsprechend gut besucht und super Stimmung also rund um ein voller Erfolg.

Es lag dann wohl doch eher daran, dass einige Fragen zu den Bewertungskriterien offen sind. So halten sich Gerüchte für Punktabzüge bei beispielsweise nicht gleichen Hosenträgern – obwohl ein jeder Werdenfelser weiß, dass gerade der Hosenträger sehr individuell sein muss, ob nun mit Wappen, Musikzeichen, oder ganz individuell, ein jeder Träger entscheidet selber was zu ihm passt. Und dies soll zu einem Punktabzug führen? Nein! So lautet die Antwort des Berzirksleiters Josef Felix. In der Vergangenheit wurde wohl kleinlichst auch auf das gleiche Äußere geachtet – doch die Kriterien waren für alle aus dem Musikbund Ober- und Niederbayern die selben. Nun wurden aber ortsübliche Tracht bzw. das G´wand bei den Kriterien angepasst und berücksichtigt. „Die Bewertungskriterien für die Marschwertung sind komplett einsehbar“. Und auch eine Hilfestellung mit dem Buch „Musik in Bewegung“ gibt es. Eine weitere Herzensangelegenheit von Felix ist ein kostenloser „Coach“ für zwei Marschmusikproben eines jeden Vereins, welcher an der Marschmusikwertung in 2023 teilnimmt.

Und das freut die Musikkapelle Wallgau mit Sicherheit. Denn neben der Organisation und dem Ausrichten des 25. Bezirksmusikfestes des Bezirk Werdenfels am 11. Juni 2023 mit einer vielversprechenden Festwoche, werden sie selber an der Marschwertung teilnehmen. Thomas Neuner, 1. Vorstand der Musikkapelle Wallgau, freut sich umso mehr auf rege Teilnahme unter diesen geänderten Voraussetzungen. Zum Schluss ergriff auch noch Gerhard Böck, der Vertreter des Musikbundes Ober- und Niederbayern, das Wort um auf die neue Software hinzuweisen. Mit den Worten „Es ist nicht selbstverständlich, dass so viele Musiker zu eine Beszirksmusikversammlung erscheinen und dann auch noch eigens eine Musik da ist und aufspielt – das gibt es nicht oft“. Das ist nun mal so bei uns im Werdenfelser Land. reb