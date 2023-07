Musikkapelle Partenkirchen lädt am Mittwoch zum „Sommernachtstraum“ ein

Die Musikkapelle Partenkirchen freut sich auf ihr Sommerkonzert, das schon im vergangenen Jahr für Furore gesorgt hatte. © PHILIPP GUELLAND

GAP - Den ganz speziellen Konzertabend im Rahmen der italienischen Nacht im vergangenen Jahr dürften viele Garmisch-Partenkirchner wohl noch in bester Erinnerung haben. Auch in diesem Jahr lädt die Musikkapelle Partenkirchen zu einem „Sommernachtstraum“ in den Kurpark Partenkirchen ein: Am Mittwoch, 19. Juli, ab 20 Uhr, bei freiem Eintritt.

In dieser Saison hat sich die Kapelle ein neues Thema einfallen lassen. Beim Sommernachtstraum wollen die Musikerinnen und Musiker mit ihrem Programm aus eingängigen und bekannten Melodien dem Sommer ihre Ehre erweisen. Anders als bei den wöchentlichen Konzerten liegt der Fokus nicht auf klassischer Blasmusik wie Polkas und Märschen. Vielmehr werden Hits und Evergreens aus vielen unterschiedlichen Musikgenres präsentiert. Natürlich dürfen dabei lateinamerikanische Rhythmen genau so wenig fehlen wie Bossa Nova, Beguine und Walzermelodien die zum Mitsingen einladen. Alleine schon Titel wie Besame Mucho, My Way, Quando Quando und Wunderbar sprechen für einen launig romantischen Sommerabend.

Auch in Sachen Bestuhlung darf es an diesem Abend legerer zugehen, als gewohnt. Neben den Kurparkbänken gibt es Sonnenliegen für die Gäste. Natürlich kann auch gerne der eigene Lieblingsliegestuhl mitgebracht werden. Wer es lieber „bodenständig“ mag, ist herzlich eingeladen, sich mit einer Picknickdecke auf den zahlreichen Grünflächen rund um den Pavillon niederzulassen und dem Konzert zu lauschen. Und bei wem im Picknick-Korb nicht ganz so viel Platz ist, der findet am Stand der Kapelle natürlich allerlei sommerliche Erfrischungsgetränke. Als besonderes Schmankerl hat sich obendrein noch ein Eismobil angekündigt.

Viele Stammhörer erwarten schon mit Spannung die Anzugsordnung des Orchesters. Selbstverständlich hat man sich passend zum Thema auch eine dementsprechende Garderobe einfallen lassen. In welchem Look die Kapelle letztlich auftritt, ist noch geheim. So viel kann schon mal verraten werden, der Frack bleibt diesmal im Schrank, aber in der Badehose und im Bikini wird wohl auch nicht gespielt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist wie immer frei. Hoffentlich spielt das Wetter wieder mit. kb