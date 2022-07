Brunnenfest in Partenkirchen an diesem Samstag

Die Musikkapelle Partenkirchen spielt am Samstag auf. © MK Partenkirchen

Endlich gibt es 2022 wieder das Brunnenfest in Partenkirchen. Am Samstag, 23. Juli, ab 14 Uhr . Die Besucher schlendern im historischen Kern von Partenkirchen von Brunnen zu Brunnen und machen an den verschiedenen kulinarischen Stationen Halt. Etwas besonderes hat sich die Musikkapelle Partenkirchen für den Abend einfallen lassen.

An diesem Samstag, 23. Juli, darf man sich wieder auf das Brunnenfest freuen: Von Brunnen zu Brunnen im historischen Kern von Partenkirchen ziehen und dabei die verschiedenen Stationen besuchen, sich kulinarisch verköstigen und Freude an der Begegnung haben. Um 14 Uhr geht‘s los. Die Neuauflage des beliebten Festes organisiert wiederum Marco Wanke. Zum Gelingen wird auch die Musikkapelle Partenkirchen beitragen.

Wie schon in den Jahren vor Corona haben sich die Musikantinnen und Musikanten eine Kleinigkeit einfallen lassen. Mit einem Standkonzert am Kirchplatz liefern sie einen musikalischen Beitrag zum Fest. Aber nicht ein einfaches Konzert, ein Mitmachkonzert unter dem Motto „Brunnentanz“ wird geboten. Dabei bieten die Frauen und Männer um Dirigent Josef Grasegger im wahrsten Sinne des Wortes ein „Trainingsprogramm“ für das kommende Bierzelt. Nachdem dieses nach einer zweijährigen Zwangspause nun wieder stattfindet, sind eingeschlafene Tanzbeine und ungeübte Tanzmuffel zu erwarten. Daher spielt die Musikkapelle zum allgemeinen Tanz auf. So kann jeder seinen Rhythmus wieder ausprobieren und sich für das in wenigen Wochen stattfindende Festzelt fit machen. Von der böhmisch/bayerischen Tanzmusik bis hin zum modernen Schlager bieten die Musikanten ihr ganzes Können, um allen Anwesenden ein umfangreiches Trainingsprogramm zu bieten. Und damit die Festzeltsituation auch möglichst authentisch nachgestellt wird, steht für den Anschluss an die Tanzrunde eine Bar mit Getränken zur Verfügung. Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus nah und fern sind herzlich eingeladen. Der Brunnentanz findet am Samstag, 23. Juli, zwischen 20:30 und 22:30 Uhr am oberen Kirchplatz statt. kb