Eine große Ehre für die Musikkapelle Partenkirchen

Der Probentag mit Gottfried Veit war anstrengend, aber sehr erfolgreich. © Musikkapelle Partenkirchen

GAP - Auch in diesem Jahr wird die Musikkapelle Partenkirchen das Eröffnungskonzert der Richard-Strauss-Tage 2023 im Kurpark Partenkirchen am 14. Juni gestalten. Eine große Ehre, aber keine leichte Aufgabe.

Denn nicht nur Profimusiker aus aller Welt wissen, dass Richard Strauss zwar schöne, aber musikalisch durchaus schwierige Melodien geschrieben hat. Um sich auf dieses und auch alle weiteren Konzerte der Saison 2023 optimal vorzubereiten, holte sich das Orchester daher die Hilfe eines wahren Könners. Gottfried Veit, seines Zeichens erfolgreicher Musiker und Komponist, Ehren-Landeskapellmeister des Verbandes Südtiroler Musikkapellen und Musikpädagoge, verbrachte mit den Musikantinnen und Musikanten aus Partenkirchen einen ganzen Probentag.

Mit viel Motivation und der nötigen Konzentration wagten sich Orchester und Dirigent an die Strauss´schen Werke. Gottfried Veit selbst ist bekennender Strauss-Liebhaber. Er hat sich intensiv mit dem Werk des Komponisten auseinandergesetzt und so gelang es ihm sehr gut, den Musikantinnen und Musikanten den Horizont für die Musik des großen Meisters zu öffnen. Das Ergebnis konnte sich am Ende des Probentages hören lassen. Dem Orchester gelang es unter anderem mit der „Festmusik der Stadt Wien“, dem „Parademarsch Nr. 1“ und der Bearbeitung des Kunstliedes „Allerseelen“ einige anspruchsvolle Kompositionen des Ehrenbürgers prachtvoll zum Erklingen zu bringen. Der charismatische Südtiroler brachte für die Musikantinnen und Musikanten zudem sehr viel Know-how rund um die Kunst des gemeinsamen Musizierens mit und half ihnen, sie umzusetzen. Es war ein rundum gelungener Probentag, von dem die Musikkapelle Partenkirchen noch zehren wird.

Das Highlight indes rückt langsam näher. Am 14. Juni hat das Orchester um 20 Uhr im Kurpark Partenkirchen ein weiteres Mal die Ehre, den Konzertreigen zu den namhaften Richard-Strauss-Tagen eröffnen zu dürfen. In diesem Rahmen werden auch die neu einstudierten Werke erklingen. Möglich gemacht hat diesen Probentag eine finanzielle Förderung durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Dankbar ist die Musikkapelle Partenkirchen auch der Nachbarkapelle Garmisch, die für die Probe ihren schönen Proberaum zur Verfügung gestellt hat. kb