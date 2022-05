Musikkapelle Partenkirchen lädt zu Eröffnungskonzert ein

Die Stühle werden schon zu Recht gerückt im Konzertpavillon an der Schnitzschulstraße, für den Saisonauftakt am morgigen Mittwoch um 20:00 Uhr im Kurpark Partenkirchen. © privat

GAP – Die Stühle werden schon zu Recht gerückt im Konzertpavillon an der Schnitzschulstraße, für den Saisonauftakt am morgigen Mittwoch um 20:00 Uhr im Kurpark Partenkirchen. Ganz besonders freut es die Musikantinnen und Musikanten der Musikkapelle Partenkirchen, dass Zeugwart Tobias Fischer nicht wie in den vergangen zwei Jahren nur ein gutes Duzend Stühle, sondern Sitzplätze für die gesamte Kapelle bereitstellen darf.

In der vollen Besetzung zu musizieren, ist halt eben doch etwas ganz anderes als in einem kleinen Ensemble, wie es auch die Partenkirchner die vergangenen beiden Saisonen notgedrungen durchziehen mussten. Die erste Gemeinschaftsprobe vor einigen Wochen war daher wie eine Erlösung und hat bei den Musikantinnen und Musikanten natürlich für ordentlich Motivation gesorgt. Und so startet das Orchester mit einem gewohnt unterhaltsamen Programm in die Konzertsaison. Von Mai bis September erklingt im Partenkirchner Kurpark immer Mittwochs um 20:00 Uhr nun wieder Blasmusik in all ihren Facetten.

Zu den regulären Konzerten kommen auch in diesem Jahr wieder einige ganz besondere Themenkonzerte. So kann man sich beispielsweise auf Auftritte des Kinderchors und der Jugendgruppe der Kapelle freuen. Beim „Musikalischen Gipfeltreffen“ am 22. Juni wird das Programm ganz speziell auf die Teilnehmerländer des G7-Gipfels in Elmau abgestimmt. Auch am Kulturfestival der Marktgemeinde GAPbeinand beteiligt sich die Kapelle mit einem Themenkonzert. Bereits zum zweiten Mal steht auch ein Konzertabend im Rahmen des Richard-Strauß-Festivals auf dem Programm. Am 27. Juli also lautet das Motto „Strauß im Park“.



Aber nicht nur für das Orchester kehrt ein Stück Normalität zurück. Auch für die Besucher der Konzerte gibt es gemäß den aktuellen Regelungen keinerlei Einschränkungen. Unter Berücksichtigung der allgemein bekannten Hygieneregeln steht einem unterhaltsamen Konzertabend derzeit somit nichts mehr entgegen.



Einen kleinen Wehrmutstropfen gibt es in dieser Saison leider doch. Aufgrund der Sanierungsarbeiten am Faukengerinne können die Parkplätze direkt vor dem Kurpark nicht genutzt werden. Als Alternative stehen die Parkflächen am Rathausplatz und in der Partenkirchner Tiefgarage zur Verfügung. kb