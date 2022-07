Musikschule Garmisch-Partenkirchen gratuliert jungen Talenten

Von: Ilka Trautmann

Da haben alle Grund zum Strahlen. Die Preisträger von „Jugend musiziert“ erhielten Urkunden und eine kleine Geldzuwendung, denn viel Fleiß und viel Arbeit sind nötig, um erfolgreich am Wettbewerb teilzunehmen. Links Musikschulleiter Jürgen Klier und Martin Maurer von der Matthias-Klotz-Stiftung. Rechts im Bild Erste Bürgermeisterin Elisabeth Koch. © Ilka Trautmann

GAP – Ein stets willkommener Anlass für ein kleines Konzert ist die Ehrung der Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“. Und so hatte die Musikschule Garmisch-Partenkirchen nicht nur die jungen Talente eingeladen, zahlreiche Eltern waren ebenfalls in die Olympia­straße gekommen. Erste Bürgermeisterin Elisabeth Koch, die gemeinsam mit Martin Maurer von der Matthias-Klotz-Stiftung, Urkunden und eine kleine Anerkennung überreichen konnte, hatte sich richtig auf diese Feierstunde gefreut. „Nach dem ganzen G7-Trubel“, so bekannte sie, „ist es wirklich eine schöne Abwechslung, euch zuzuhören.“ Annabell Burnside (Violine) hatte gerade die ersten Takte zum Auftakt des Preisträgerkonzerts gespielt, als das Hagelunwetter über Garmisch-Partenkirchen hereinbrach. Aber auch hier fand die 1. Bürgermeisterin die passenden Worte: „Annabell, dein Spiel hat sogar den Hagel übertönt.“

Das Können der Preisträgerinnen und Preisträger untermauerten ebenfalls eindrucksvoll Paulina Ehrlich (Querflöte) und Veronika Plischko (Klavier), Janina Spindler (Violine), Lena Neuner (Harfe) und Johanna Pongratz (Harfe) sowie Benedikt Schöps (Violine). Großer Beifall zeigte, dass die Talente das Publikum nicht nur überzeugen, sondern begeistern konnten.



Viel Probenarbeit, viel Motivation steht hinter diesen Leistungen und denen der weiteren Preisträger. Und so ging von Musikschulleiter Jürgen Klier ein Dankeschön an die engagierten Lehrkräfte seines Kollegiums sowie an die Eltern, die ihre Kinder immer wieder ermutigen, ihre musikalische Gabe weiter zu vervollkommnen.



Martin Maurer, der als Stiftungsvertreter Anerkennungen kleine Geldbeträge übergeben konnte, war vom Können der Musikschülerinnen und Musikschüler überzeugt: „Ihr seid wirklich stark!“.



Schulleiter Jürgen Klier ist es ein besonderes Anliegen, auch den Lehrkräften seiner Einrichtung zu danken, ohne deren Hingabe und Leidenschaft sich nicht so viele Musikschülerinnen und Musikschüler dem Wettbewerb stellen könnten. Aus diesen Klassen kommen die aktuellen Preisträger: Angelika Lichtenstern, Barbara Schenk, Beate Kichbichler, Ursula Biedermann, Karen Freude, Lyubov Chepurnova, Venelin Filipov, Rita Reiter, Georg Schmidt. tra

Die Preisträger Jugend musiziert Bundeswettbewerb: Benedikt Schöps (Violine)

Landeswettbewerb - 1. Preis:

Sina Natalia Grünthaler,

Janina Spindler (beide Violine)

Franz Georg Weber (Klavier)

Landeswettbewerb - 2. Preis:

Anna-Maria Berger

(Violoncello);

Chloé Elizabeth Hellinger

(Violine);

Diana Larisch (Violine);

Xaver Pongratz (Percussion); Magdalena Strauß (Violine); Iga Schrallhammer (Klavier); Sonja Grassl (Querflöte);

Lena Neuner (Harfe);

Johanna Pongratz (Harfe);

Lucia Lohmiller (Klavier).

Regionalwettbewerb - 1. Preis: Annabell Burnside (Violine); Paulina Ehrlich (Klavier);

Johanna Gamböck (Violine); Veronika Plischko (Klavier); Clara Schütz (Violoncello).

Regionalwettbewerb - 2. Preis: Theresa Grasegger (Violine); Jakob Schmidt (Schlagzeug); Ida Schütz (Violine);

Dace Sommer (Violine).