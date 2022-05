Nach Starkregenereignis in Saulgrub: Vollsperrung aufgrund elektrotechnischer Instandsetzung

Die elektrotechnische Instandsetzung ist weit fortgeschritten, benötigt jedoch noch einen weiteren Tag. Abschluss der Arbeiten ist am Dienstag, den 17. Mai. © Markus Hoetzel

Saulgrub - Die Grundwasserwanne im Zuge der Ortsumgehung Saulgrub bleibt aufgrund von Instandsetzungs- und Überprüfungsarbeiten aufgrund des Arbeitsfortschritts bis Dienstag, den 17. Mai 2022 gesperrt. Somit einen Tag länger als ursprünglich geplant. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet.

Am Donnerstag, den 5. Mai wurde aufgrund eines Starkregenereignisses die Bundesstraße B 23 bei Saulgrub vollständig überflutet und ist seitdem gesperrt. Das Wasser konnte am Folgetag aus der Grundwasserwanne vollständig abgepumpt werden. Insbesondere die technischen Einrichtungen der Grundwasserwanne wurden durch die Überflutung in Mitleidenschaft gezogen und werden derzeit mit Hochdruck aus Sicherheitsgründen eingehend instandgesetzt und überprüft.

Der Einbau der erforderlichen Ersatzteile und eine Wiederinbetriebnahme wird nach behördlicher Freigabe nun am morgigen Dienstag, den 17. Mai 2022 erfolgen. Bis zur Freigabe der Bundesstraße bei Saulgrub wird der Verkehr Richtung Süden großräumig über Murnau – Oberau umgeleitet. Die Verkehrsführung in Richtung Norden erfolgt durch den Ort Saulgrub. kb