Nach zwei kulturarmen Jahren gibt es Literaturtage in Garmisch-Partenkirchen

Von: Margot Schäfer

Literatur-Treff im Park vor dem Richard-Strauss-Institut. Stehend (v.l.) die Organisatoren Stefanie Berger (Volkshochschule), Benjamin Schwarz (Katholisches Kreisbildungswerk), Albert Siepe, Beate Löw-Schneyder und Kulturfachkraft Sandra Debus. Sitzend (v.l.) die Schriftstellerinnen Birgit Jaeckel, Veronika Rusch und Musiker Florian Ritter. © Meggy Schäfer

GAP – Die gute Nachricht: Es gibt unter der Alpspitze einen Neustart rund um das Thema Literatur. Die Projektgruppe „Literatur im Dialog“ mit Stephanie Berger, Beate Löw-Schneyder, Benjamin Schwarz und Albert Siepe als Vertreter von Volkshochschule, Katholischem Kreisbildungswerk und Orga-Gruppe Kultur planen mit Unterstützung der Marktgemeinde wieder Veranstaltungen in diesem Genre. „Nach zwei kulturarmen Jahren gehen wir mit drei Abenden im Mai, September und November an den Start“, sagt Sprecher Siepe. Vorgesehen ist es, das bereits vorhandene, gut durchdachte Konzept neu aufzulegen.

Vor zwei Jahren sollte es unter der Überschrift „Der Tod ist groß“ (Rilke), realisiert werden, fiel jedoch der Pandemie zum Opfer. Ausgeschrieben worden war es vom „Stadtkultur Netzwerk Bayerischer Städte e.V.“, einem Zusammenschluss von über 50 Kommunen im Freistaat, dem Garmisch-Partenkirchen inzwischen ebenfalls angehört.

Sandra Debus, Kulturfachkraft im Rathaus, hatte die Literaturtage wesentlich befördert, die Ehrenamtlichen der Orga-Gruppe Kulturschaffende ins Boot geholt. Gern sind die Schriftstellerinnen Veronika Rusch und Birgit Jaeckel, Musiker Florian Ritter, Sozialpädagogin Heide Henkel, Literaturpädagogin Christine Hauke-Dreesen, Pfarrerin Ulrike Wilhelm und Dr. Rolf Morhart, ehemaliger Chefarzt der Kinderklinik Garmisch- Partenkirchen erneut bereit, aus Werken zu lesen und über nicht alltägliche Themen ins Gespräch zu kommen. Der Ort für alle Veranstaltungen ist der Konzertsaal im Richard-Strauss-Institut, Schnitzschulstraße 19. Los geht’s am • Donnerstag, 12. Mai, 19 Uhr. Die erfolgreiche und bekannte Autorin Veronika Rusch, die auch unter den Pseudonymen Fiona Blum, Franziska Weidinger und Jules Vitrac schreibt, ist vor allem im Krimi-Genre zuhause. Sie präsentiert im bewährten musikalischen Dialog mit Gitarrist Florian Ritter ihren Roman „Der Tote im Sauerkrautfass“, spricht darüber, wie der Tod im Krimi gestaltet wird. Das verspricht einen rabenschwarzen, unterhaltsamen Abend. Nach der Sommerpause geht es am • Donnerstag, 22. September, 19 Uhr, weiter. „Seelen im Teich - Ein literarisch-psychologischer Dialog“ ist der Abend überschrieben. Mit Sozialpsychologin Heide Henkel kommt Autorin Birgit Jaeckel ins Gespräch. Jaeckel, die studierte Archäologin und Wahl-Krünerin, 2019 auf der Leipziger Buchmesse mit dem Fantasy-Preis Seraph ausgezeichnet, trägt dazu ausgewählte Textpassagen vor. „Opa wohnt jetzt woanders“ heißt es im Strauss-Institut • Freitagabend, 18. November, 19 Uhr. Der Tod in der Kinder- und Jugendliteratur steht im Mittelpunkt der Gesprächsrunde mit Erzieherin, Buchhändlerin und Literaturpädagogin Christine Hauke-Dreesen, deren Gäste Pfarrerin Ulrike Wilhelm und Dr. Rolf Morhart sind. Passend zum Thema werden Bücher vorgestellt und diskutiert. Interessierte sollten sich diese drei Termine, für die der Eintritt frei ist, vormerken. Zu wünschen wäre, wenn die „Literatur im Dialog“-Reihe mit weiteren Veranstaltungen zu einem festen Bestandteil im Kulturangebot der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen werden würde. sm