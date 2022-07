Naturschutzverbände in Chamonix und Garmisch-Partenkirchen beginnen Austausch

(v.l.): Joachim Mark BN GAP, Prof. Michel Cara vom Naturschutzbund ARNAR und Martin Schneyder BN GAP auf der Gipfelstation des Aiguille du Midi. © privat

Auf Vermittlung des Partnerstädtevereins Garmisch-Partenkirchen waren Martin Schneyder und Joachim Mark als Vertreter des Vorstands der BN Kreisgruppe Garmisch-Partenkirchen zu Gast in Chamonix. Eingeladen hatte der Naturschutzbund ARNAR und die Gemeinde Chamonix. Die Reise wurde auch durch den Partnerstädte Garmisch-Partenkirchen e.V. unterstützt. Ziel war ein gegenseitiges Kennenlernen und Austausch zu Herausforderungen in den Bereichen Naturschutz, Tourismus, Klimawandel, Mobilität und nachhaltigem Handeln.

Bereits seit 50 Jahren gibt es im Naturschutzgebiet am Aiguille Rouge ein Informationszentrum, in dem Studenten und ein Ranger Gästen und Einheimischen Umweltbildung anbieten, sie informieren und Sorge für die Einhaltung von Regeln zum Schutz von Flora und Fauna tragen. Das Infozentrum am Col de Montet wird derzeit mit EU Geldern renoviert und zur Sommersaison wiedereröffnet. Besichtigt wurde auch ein nahegelegener, privat geführter Tierpark, in dessen 20 ha Freigehege zahlreiche Gämsen, Steinböcke, Rehe, Hirsche und Murmeltiere beobachtet werden konnten und der besonders bei Kindern und Familien sehr beliebt ist.

Neben intensiven Gesprächen war der Höhepunkt eine Seilbahnexkursion auf den 3850m hohen Aiguille du Midi. Von dort konnte bei bestem Wetter der Mont-Blanc, zahlreiche Gletscher, Schutzhütten, aber auch das Monta Rosa Massiv und das Matterhorn gesehen werden. Gerade der alpine Mont-Blanc Tourismus stößt nach Aussage der Einheimischen immer mehr an seine Kapazitätsgrenzen, sodass bereits französische Bergführer dazu eine Petition an die Regierung in Paris übergeben haben. Aktuelle Herausforderung für Chamonix mit etwa 9000 Einwohnern ist der ungebremste Besucherstrom, vor allem bei Großveranstaltungen, wie z.B. dem Mont Blanc Ultra Trail Lauf, bei dem neben 10 000 Teilnehmern auch noch 50 000 Begleitpersonen im Tal anwesend sind. Wie auch in Garmisch-Partenkirchen stellt sich die Frage, ab welcher Besucherzahl die bestehende Infrastruktur, Natur- und alpine Lebensräume ausgelastet bzw. überlastet sind.

Wie viele Besucher vertragen Berg und Tal, um den Wirtschaftszweig Tourismus als nachhaltig und zukunftsfähig zu beschreiben? Bemerkenswert für die Garmischer Naturschützer ist der Ausbau der Radwege im Ort und in die Umgebung entlang den Hauptstraßen. Oft haben die Radwege eine eigene und damit sichere abgegrenzte Trasse. Noch sind die vom Tal aus gut sichtbaren Gletscher ein Besuchermagnet für Chamonix. Fortschreitender Klimawandel, wachsende Touristenzahlen, besonders von Tagesgästen, fehlende innovative Mobilitätskonzepte und Verluste an Biodiversität beunruhigen immer mehr Einwohner von Chamonix. Die Anfang Mai noch angenehme Ruhe im Ort wird sich im Hochsommer in ein grenzwertiges, touristisches Treiben wandeln vor dem es auch Einheimische graust.

Dass sich die Naturschutzverbände in Chamonix und Garmisch-Partenkirchen nun austauschen ist ein guter Ansatz, den alle Beteiligte gerne weiter gestalten möchten, um Verbesserungen für Natur und Umwelt zu erreichen und ein weiteres Feld, auf dem die gelebte Partnerschaft zwischen den beiden Partnerstädten mit Leben erfüllt werden kann. Für Mai 2023 ist ein Gegenbesuch in Garmisch-Partenkirchen geplant. kb