Neue Initiative zur Rettung des Kongresshauses Garmisch-Partenkirchen sammelt Unterschriften

Das Kongresshaus bewahren

Von Ilka Trautmann

GAP – Zur unendlichen Geschichte rund um das Kongresshaus Garmisch-Partenkirchen kommt – nach dem der Gemeinderat gerade erst im November mit deutlicher Mehrheit für ein Ratsbegehren gestimmt hat – möglicherweise ein weiteres Kapitel dazu: Eine Initiative rund um den Verein „GAP-Fakten“, die das Haus erhalten möchte, strebt das Bürgerbegehren „Rettet unser Kongresshaus vor dem Abriss!“ an.

Und so spitzt sich die Entscheidungsfindung weiter zu. Im Kern geht es um einen deutlich verkleinerten, modernen Multifunktions-Neubau oder den Erhalt des Altbestands bei schrittweiser Renovierung.

Die beiden Lager stehen sich unnachgiebig gegenüber, das Tauziehen um das Kongresshaus ist noch lange nicht entschieden. Sollte das neuerliche Bürgerbegehren Pro Kongresshaus das erforderliche Quorum erreichen – und davon gehen die Initiatoren fest aus – käme es zu einem Bürgerentscheid, der dem Ratsbegehren direkt entgegen stehen würde.



Der Gemeinderat empfiehlt mehrheitlich einen deutlich verkleinerten Neubau, um ein „Haus für Alle“ zu realisieren. Mit einem Multifunktionshaus will man auch auf moderne Anforderungen, etwa Energieeffizienz und Barrierefreiheit reagieren. Die Kongresshaus-Bewahrer fürchten hingegen, dass der Wegfall von Festsaal Werdenfels, Richard-Strauss-Saal, U1 und Kleinem Theater das gesellschaftliche und kulturelle Leben der Gemeinde auf Jahre hinaus schwerstens beschädigen. Sie argumentieren, dass eine Dämmung auch am Altbestand funktionieren kann.



Der Verein „GAP-Fakten“ e.V. rund um Vorstand Dr. Thomas Trickl erhält Unterstützung von Garmisch-Partenkirchnern, die schon 2019 aktiv waren, als es bereits zu einem Bürgerentscheid gekommen war. Damals hatte sich eine Mehrheit für den Erhalt und die Sanierung des in die Jahre gekommenen Kongresshauses ausgesprochen. Die Entscheidung konnte aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt werden und ist nicht mehr rechtsbindend. Nun also ein erneuter Vorstoß zur Rettung des Kongresshauses. Unterschriftenlisten sollen verteilt werden – acht Prozent der Wahlberechtigten müssen sich eintragen, damit das Begehren erfolgreich ist und in einen Bürgerentscheid münden kann. tra