Neues Programmformat für die Richard-Strauss-Tage: Premiere ist am 31. Juli 2022

Das Volksschauspielerduo: Conny Glogger (l.) und Andreas M. Bräu (re.). © Jo Jonietz

GAP – Conny Glogger hat so ihre Probleme mit Richard Strauss und seinem vermeintlich sperrigen Schaffen, doch da will der Partenkirchner Andreas M. Bräu Abhilfe schaffen. Gemeinsam vertiefen sie sich in drei Orchesterwerke des Werdenfelser Meisters und deuten diese gemeinsam aus. Eingespielt fungieren sie als „bajuwarisch-musikologisches Laienduo“. Dabei klären sie, wie die Rindviecher in die Musik kamen, welchen Gipfel es denn da zu besteigen gilt und wie ein Familienstreit zu großorchestrierter Musik werden kann.

Als „alpin-philosophisch-häuslicher Doppelpack, als straussisch-bayrische Simultan- und Synchron- Über- und Untersetzer“ geben sie den Takt an. Das humoristische Volksschauspielerduo erzählt von Werk und Meister, dampft die Philosophie ein, haut auf das Donnerblech. Gemeinsam lauschen sie den Klängen von Richard Strauss, um dem Publikum einen amüsanten, lehrreichen und gewitzten Einstieg in die Alpensinfonie, die Domestica und den Zarathustra zu bieten. Das Programm feiert seine Premiere bei den Strauss-Tagen 2022. Flankierend wird durch eine Förderung der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen ein Schulprogramm entwickelt, dass der Werdenfelser Jugend das Schaffen von Richard Strauss näher bringt.

Dazu Andreas M. Bräu:



„Als lokaler Künstler beschäftige ich mich seit geraumer Zeit mit Richard Strauss und habe mehrfach zu ihm Literarisches, Musikalisches und Journalistisches publiziert. Mein erster Erzählband „Kulinarische Geschichten aus dem Werdenfelser Land“ umfasste auch eine magische Geschichte zum „Straussschen Geist oder die Erfindung der Daphnenudeln“ und seinen kulinarischen Vorlieben. Die Reiseführer beschrieben Festival und Institut und mein Romandebüt „Kavalier“ drehte sich in rasendem Tempo um den „Rosenkavalier“.

Zudem verfolgte ich als Opernkritiker sein Schaffen europaweit. Meine erste Opernerfahrung aber vor knapp zwanzig Jahren war „Ariadne auf Naxos“. Mit 13. Halbszenisch. Im Festsaal Werdenfels in Garmisch-Partenkirchen. Das schreckte nicht ab, sondern verlängerte vielleicht nur die Phase des Verliebens in Strauss‘ Schaffen, das mich spätestens seit dem „Rosenkavalier“ und der „Alpensinfonie“, der „Freundlichen Vision“ und „Der Frau ohne Schatten“ nicht mehr loslässt.

Zur Neugestaltung der Richard-Strauss-Tage möchte auch ich meinen Beitrag leisten und ein Programm in Anlehnung an die „Opern auf Bayrisch“ etablieren. Dabei werden die Strauss-Opern und großen Orchesterwerke bajuwarisiert und humoristisch vorgetragen:„Da bayrische Strauss/ Strauss für jedermann/Strauss auf bayrisch“.



Die Premiere findet am Sonntag 31. Juli 2022, um 15:00 Uhr im Konzertsaal Richard Strauss statt.“ kb