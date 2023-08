Neues Sanierungsgebiet Murnau: Erste Untersuchungsergebnisse vorgestellt

Nächster Schritt: Bürger beteiligen

Murnau – „Murnau gibt sich eine neue Sanierungssatzung“, sagte Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung. Ehe aber ein neues Sanierungsgebiet festgelegt werden kann, braucht es vorbereitende Untersuchungen. Und diese setzen bei einer Bestandsaufnahme an.

Diese ist vom beauftragten Planungsbüro bereits abgeschlossen. Über den aktuellen Stand der Untersuchungen im Ortskern, an der Murnauer Bucht und im Bahnhofsumfeld informierte nun Stadtplanerin Sandra Urbaniak vom Büro AKFU das Gremium.



Die aktuelle Satzung sei noch bis zum Jahresende gültig, sagte Urbaniak. Nicht ohne Grund meinte der Bürgermeister, dass man eine neue Satzung „möglichst zum neuen Jahr“ anstrebe. Bis es soweit ist, braucht es jedoch einige Schritte. Die ersten umfassen die vorbereitenden Untersuchungen. Einblick in das Ganze gab die Stadtplanerin dem Marktgemeinderat in einem Schnelldurchlauf. Das Wesentliche, sagte sie, sei letztlich der Maßnahmenkatalog.



Urbaniak blickte auf den Ortskern. „Ziemlich toll“ sei die „durchmischte Nutzung“ dort. Die „B-Lage“ entlang der Bahnhofstraße könnte man noch etwas aufwerten. Ein „Riesenthema“ seien in Murnau Verkehr und Mobilität. Auf die Radwege geblickt, meinte die Architektin, dass man, wenn man nicht aus Murnau komme, manchmal nicht die Beziehungen finde. Daher könnte man manche Verbindungen „aufhübschen“. Das Areal an der Murnauer Bucht sei „das grüne Pendant zum steinernen Markt“, aber auch im Ort gebe es schöne, grüne Inseln. An die Bucht, „ans Wasser“ komme man „direkt öffentlich“, wobei die Verbindung „vom Bahnhof runter“ wichtig sei. Der Festplatz sei derweil „an sich mindergenutzt“, das Areal sei „wie eine Joker-Fläche“, die „einfach so rumliege“. Dabei befinde sich die Fläche am Eingang vom Zentrum. Urbaniak betonte aber auch, mit Blick auf das alljährliche Murnauer Volksfest, dass „wir wissen, dass das Festzelt da steht“. Jedoch wollte sie hier einmal einen „Denkanstoß“ geben.



Der Murnauer Gemeinderat stimmte im Anschluss an die Vorstellung dafür, das Untersuchungsgebiet um den Geltungsbereich des Sanierungsgebietes und den Volksfestplatz anzupassen. Als nächsten Schritt sollen nun die Bürger zu den einzelnen Maßnahmenpunkten in den Bereichen Ortskern, Bahnhofsumfeld, Bucht und Volksfestplatz beteiligt werden. Angedacht ist etwa ein Bürgerspaziergang. An einem Freitagnachmittag oder -abend nach den Sommerferien, im September oder im Oktober, wie Urbaniak verriet. Das Ergebnis der Bürgerbeteiligung wird später in die Ausarbeitung der vorbereitenden Untersuchungen miteinbezogen.