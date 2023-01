Tag der Bundeswehr

Neujahrsempfang des Informationstechnikbataillon 293 und der Marktgemeinde Murnau

Von: Günter Bitala

Gute Partnerschaft: Bürgermeister Rolf Beuting (li) und Oberstleutnant Stefan Eisinger unterstreichen die tiefe Verbundenheit der Bundeswehr und der Marktgemeinde Murnau. © Günter Bitala

Murnau – Zum gemeinsamen Neujahrsempfang der Marktgemeinde Murnau und des Informationstechnikbataillon 293 der Bundeswehr sind etwa 150 Militärangehörige und Delegationen des öffentlichen Lebens sowie der örtlichen Traditionsvereine zusammengekommen.

In seinem Grußwort bekräftigt Rolf Beuting die enge Verbundenheit der Bundeswehr und des Marktes Murnau. Weiter ging der Bürgermeister vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine auf die Ereignisse des abgelaufenen Jahres ein. In den vergangenen Monaten ist es deutlich geworden, wie wichtig eine leistungsfähige Landes- und Bündnisverteidigung ist; so Rolf Beuting: „Wir werden das Informationstechnikbataillon 293 nach Kräften dabei unterstützen, die anstehenden Herausforderungen zu meistern.“ In der Überzeugung, dass „eine enge Zusammenarbeit, die besten Ergebnisse bringt, nennt Beuting die gemeinsamen Projekte ‚Kasernen-Ausfahrt nach Norden‘ und eine ‚Nachhaltige Energieversorgung‘.

Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Stefan Eisinger erläutert, wie sich die von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufene „Zeitenwende“ speziell auf sein Informationstechnikbataillon 293 auswirkt: „Seit vergangenem Jahr liegt unser Schwerpunkt nicht mehr auf Auslandseinsätze, sondern auf die Optimierung der Landes- und Bündnisverteidigung.“ Das heißt, so Stefan Eisinger, dass nicht nur der eigene Fachbereich mit dem vorhandenen Material auf die neuen Bedingungen ausgerichtet wird, sondern dass auch Fähigkeiten trainiert werden, die in der Vergangenheit in den Hintergrund gerückt waren; etwa die Panzer- und Flugabwehr sowie schießen und das Werfen von Handgranaten.

Viel Arbeit bereitet den Murnauer Soldaten und Soldatinnen der Rückbau der IT-Anlagen am Bundeswehr-Stützpunkt in Mali. Der Deutsche Bundestag hatte beschlossen, sich bis zum Jahr 2024 aus dem westafrikanischen Land zurückzuziehen.



Tag der Bundeswehr

Die Arbeit der Bundeswehr soll laut Oberstleutnant Eisinger den Umständen entsprechend, so transparent und für die Öffentlichkeit nachvollziehbar sein. Deshalb gibt es am Samstag, 17. Juni 2023, in der Murnauer Werdenfels-Kaserne eine Ausgabe des deutschlandweiten ‚Tag der Bundeswehr‘. Projektleiter Oberstleutnant Georg Wickmann stellt das Programm vor: „Unter dem Motto ‚Wir sind da!‘ präsentieren wir als Informationstechnikbataillon 293 unseren Beitrag zur Landes- und Bündnisverteidigung; speziell im Cyber- und IT-Bereich. Wir gehen auf unsere Auslandseinsätze – Mali, Somalia, Irak, Kosovo und Baltikum – ein. Darüber hinaus bekommen die Besucherinnen und Besucher Informationen zur Berufskarriere innerhalb der Bundeswehr. Zudem haben Bundeswehrstandorte der Region, von Mittenwald bis Cham, die Möglichkeit sich den Menschen vorzustellen.“



Es wird eine Reihe von Großgerät zu sehen sein, darunter ein modernes PATRIOT-Flugabwehrsystem. gb