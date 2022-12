Neujahrsskispringen in Partenkirchen: Alles fiebert auf das erste Highlight in 2023 hin

Auf geht‘s: Ganz ohne Beschränkungen können die Fans die Vierschanzentournee wieder feiern. Am Neujahrstag sind die Skistars in Partenkirchen zu Gast. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

GAP – Am 1. Januar ist es wieder soweit. Dann werden Millionen von Fernsehzuschauern in aller Welt live dabei sein, wenn der Sieger des Neujahrsskispringens ermittelt wird. Nach der Pandemie sind endlich auch wieder Zuschauer im Olympia-Skistadion von Partenkirchen zugelassen.

Der letzte Vierschanzentournee-Gesamtsieg für einen Deutschen liegt inzwischen 20 Jahre zurück – Sven Hannawald schrieb damals Sportgeschichte und schaffte es als erster Athlet, alle vier Springen für sich zu entscheiden. Dies war 2002 auch der letzte Sieg eines Deutschen in Partenkirchen.



Inzwischen haben es zwei Springer Hannawald gleich getan und ebenfalls den Grand Slam geholt: 2017/18 schaffte Kamil Stoch aus Polen, das Kunststück mit vier Tagessiegen zu wiederholen. 2018/19 gelang das gleiche dem Japaner Ryoyu Kobayashi. Beide wollen auch in diesem Jahr wieder vorne mitspringen. Zu den großen Favoriten zählen der Pole Dawid Kubacki und der Slowene Anže Lanišek. Dazu kommen der Österreicher Stefan Kraft und der Norweger Halvor Egner Granerud.

Auch die deutschen Adler wollen gern vorne mitreden, gehören allerdings nicht zu den Topfavoriten auf den Tourneesieg. Bester im Weltcup ist derzeit Karl Geiger als Siebter – er führt das deutsche Aufgebot an. Insgesamt haben es vier Springer aus dem DSV-Kader bereits in der Vergangenheit bei der Tournee auf das Podium geschafft: Neben Karl Geiger (2. 2020/21 und 3. 2019/20), gelang dies noch Andreas Wellinger (2. 2017/18), Markus Eisenbichler (2. 2018/19) sowie Stephan Leyhe (3. 2018/19).



Der Gudiberg ist aber nicht nur am Neujahrstag im Fokus der Sportöffentlichkeit: Am Mittwoch, den 4. Januar, findet erstmals wieder ein Nacht­slalom in Garmisch-Partenkirchen statt. Der erste Durchgang beginnt um 15.40 Uhr. Ab 18.45 Uhr fällt im zweiten Durchgang die Entscheidung. Zuletzt zeigte Linus Straßer, was er drauf hat. In Madonna di Campiglio fuhr der Deutsche beim Nachtslalom auf Rang drei hinter dem Schweizer Daniel Yule und Henrik Kristoffersen aus Norwegen. tf