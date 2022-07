NoiseClub Festival & Tonabnehmer am Samstag, 16. Juli 2022 in Garmisch-Partenkirchen

Feiern bis zum Sonnenaufgang

GAP – Wer sich jetzt fragt, was hinter diesen Begriffen - oder besser - diesen Veranstaltungen steckt, der darf sich an diesem Tag auf etwas gefasst machen. Die NoiseClub Family und die FESTE FEIERN Crew sorgen dafür, dass es in Garmisch mal wieder so richtig kracht.

Nach dem Motto „familiär und fern ab von Trends“ beginnen wir den Festivaltag um 14:30 Uhr auf dem Freigelände am PULS (Jugendzentrum) im Herzen von Garmisch-Partenkirchen am Kankerweg 6. Verschiedenste MusikerInnen geben sich beim diesjährigen Summer Open Air das Mikrofon und die Klinke in die Hand. Mit Vollgas-Rock von Ohrenfeindt aus St. Pauli über Indie/Alternative von Kamee Kazee (Leipzig) bis zu kraftvoll-melodischem Rock von April Art aus Hessen sowie Bloomer aus Landshut - und nicht zu vergessen Chris Blackburger (Pop-Punk aus Schwetzingen) - sind KünstlerInnen quer durch die gesamte Republik vertreten.

Unsere Local Heroes Beeswax aus Krün und Behold! A Man! sowie Irie Fambli (beide Garmisch) komplettieren die Genre-Palette mit Punkrock, Metal und Reggae. Das NoiseClub-Team serviert euch dazu wie immer leckere Speisen und kühle Getränke und sorgt für einen entspannten Rahmen. Mit dem Sonnenuntergang beginnt dann die Zeit für all die nimmermüden Tänzer und Fans elektronischer Musik – und für die, die es noch werden wollen.



Die FESTE FEIERN Crew mit ihrer ins vierte Jahr gehenden Veranstaltung Tonabnehmer verwandelt die Kegelbahn in der Zugspitzstr. 67 für eine Nacht in einen Tanztempel und öffnet um 22:30 Uhr seine Pforten. Den Auftakt macht FQZR aus Nürnberg und macht euch mit einer Melange aus Techno, House und Progressive die Füße locker. Als Headlinerin ist Stuckeyrella aus Augsburg am Start und kredenzt euch darken, aber herzlichen Techno auf die Ohren, mit dem sie auch bereits in namhaften Clubs wie dem Harry Klein und in der Grinsekatze das Tanzvolk begeistern konnte.

Das Closing-Set übernimmt traditionell unser Lokal-Matador Denis Sierra aka Madlab. Wer dann noch nicht genug hat, der muss bis zum nächsten Tonabnehmer warten. Der Eintritt ist auch hier umsonst, allerdings erst ab 18! Erst wenn die Sonne wieder aufgeht, endet dieser Tag. Verzaubert und glücklich. kb