Notrufmissbrauch löst Großeinsatz in Garmisch-Partenkirchen aus

Teilen

Der Mitteiler hatte sich scheinbar einen üblen Scherz erlaubt und die Notlage war nur ausgedacht. Bei weiteren Recherchen konnte festgestellt werden, dass wahrscheinlich der gleiche Mitteiler für zwei weitere Fehlmeldungen mit anschließenden Einsätzen im Bereich Regensburg verantwortlich ist. (Symbolbild) © Symbolfoto: Malte Christians/dpa

Am 19. März 2023 gegen 23 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine geplatzte Gasleitung gemeldet. Dabei soll mindestens eine Person verletzt worden sein und sich noch mehrere in Gefahr befinden. Mehrere Einsatzkräfte fuhren den vermeintlichen Schadensort in der Von-Müller-Straße im Ortsteil Garmisch an, konnten aber nichts feststellen.

Der Mitteiler hatte sich scheinbar einen üblen Scherz erlaubt und die Notlage war nur ausgedacht. Mitgeteilt wurde das Ganze über die Nora-Notruf-App. Die dort registrierten Anmeldedaten haben sich als falsch herausgestellt. Bei weiteren Recherchen konnte festgestellt werden, dass wahrscheinlich der gleiche Mitteiler für zwei weitere Fehlmeldungen mit anschließenden Einsätzen im Bereich Regensburg verantwortlich ist. kb