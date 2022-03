Oberammergau: Auftakt der Jugendgottesdienstreihe »Das grüne Zelt«

Teilen

Das Jugendstelleteam plant ab sofort einmal monatlich einen Jugendgottesdienst. © privat

Oberammergau – Mit dem Auftakt der neuen Jugendgottesdienstreihe „Das grüne Zelt“ war auch ein Abschied verbunden. Beim ersten Jugendgottesdienst, der am Faschingssonntagabend in Oberammergau stattfand wurde Karin Staller, die über 40 Jahre an der Kath. Jugendstelle als Verwaltungskraft tätig war, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. In der Abschiedsrede wurde deutlich, dass Jugendarbeit auch über einen solch langen Zeitraum nie eintönig und langweilig war.

Vielmehr war sie stets von Veränderungen, neuen Entwicklungen und auch wechselnden KollegInnen geprägt. Frau Staller war die konstante Größe an der Jugendstelle, hatte für jeden immer ein offenes Ohr und wurde als Mitarbeiterin von allen sehr geschätzt. „Schön, dass du da warst“, so der Tenor der Bereichsleiterin und ihren Kolleginnen, die ihr für ihren Ruhestand alles erdenklich Gute wünschten.

Veränderungen wird es auch zukünftig im Bereich der Jugendpastoral geben und somit erwartet auch den an diesem Abend neu eingeführte Jugendseelsorger, Pastoralreferent Thomas Bergmeister sicher die ein oder andere Herausforderung. Gemeinsam mit den beiden Jugendreferentinnen Stephanie Weindl und Sandra Steinhauser hat sich das Team der Kath. Jugendstelle viel vorgenommen, um sich mit den jungen Menschen in den Dekanaten Werdenfels und Rottenbuch gemeinsam auf den Weg zu machen, neue Wege zu suchen und Jugendliche auf ihrem (Lebens-) weg zu begleiten und Akzente dafür zu setzen. Eine Veranstaltung dazu wird der zukünftig einmal monatlich stattfindende Jugendgottesdienst „Das grüne Zelt sein“.

Ein Gottesdienstangebot von Jugendlichen für Jugendliche, so ist es angedacht und den Auftakt dazu haben Jugendliche aus Oberammergau gemacht. Das Zelt stand ganz im Mittelpunkt, direkt vor dem Altar wurde es aufgeschlagen. Ein Feuer durfte dabei nicht fehlen Was suchen wir, wenn wir uns auf den Weg machen, beim Zelten, auf dem Weg und in der Begegnung mit anderen Menschen, diese Frage stand im Raum und wurde vom Vorbereitungsteam und dann von allen Besuchern beantwortet. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom Jugendchor „Chorissimo“ aus Unterammergau.

Im Anschluss an den Gottesdienst waren alle eingeladen, den Abend bei Krapfen und Getränken an der Feuerschale vor der Kirche ausklingen zu lassen. Das Jugendstelleteam war erfreut und zufrieden als sich ein Jugendlicher mit der Aussage verabschiedet, „beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei.“ kb