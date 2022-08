Oberammergau: Passionsspielleiter für herausragende Leistungen im interreligiösen Bereich gewürdigt

Christian Stückl. © Gabriela Neeb

Oberammergau – Das American Jewish Committee (AJC) hat den Regisseur der Oberammergauer Passionsspiele, Christian Stückl, mit dem renommierten „Isaiah Award for Exemplary Interreligious Leadership“ ausgezeichnet. Die AJC-Auszeichnung, die herausragende Leistungen im interreligiösen Bereich würdigt, wurde von Rabbiner Noam Marans, dem AJC-Direktor für interreligiöse Beziehungen, überreicht.

Der gebürtige Oberammergauer Stückl, der seit 1990 Intendant des weltberühmten Passionsspiels ist, hat sich unnachgiebig dafür eingesetzt, antijüdische Bilder und Darstellungen aus der Inszenierung zu entfernen. „Es besteht kein Zweifel: In Oberammergau, im Stück, hat Antisemitismus keinen Platz - und er hat auch keinen Platz im Leben der Darsteller“, hatte Stückl im Vorfeld der diesjährigen Passionsspiele erklärt, die wegen der Pandemie um zwei Jahre verschoben werden mussten. Seit den 1980er Jahren arbeitet Christian Stückl eng mit dem AJC zusammen, zuletzt auch mit einer Gruppe von christlichen und jüdischen Wissenschaftlern aus den Vereinigten Staaten. „Stückls bleibendes Vermächtnis wird seine umsichtige Darstellung des jüdischen Charakters und des historischen Kontextes der Person Jesu sein. Das Stück zeigt nicht mehr das veraltete Bild von Juden, die den Gründer des Christentums ermorden“, betonen der Rabbiner Marans und der Pastor Peter A. Pettit, Pfarrer an der St. Paul Lutheran Church in Davenport, Iowa.

Stückl, der das Passionsspiel zum vierten Mal leitet, hat die Inszenierung vor allem dadurch verändert, dass er hervorhebt, dass Jesus und seine Jünger Juden waren und klarstellt, dass nur der römische Pontius Pilatus – und nicht die Juden – Jesus zum Tode verurteilen konnte. Darüber hinaus führte er eine Pilgerfahrt der Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller nach Israel in die Vorbereitung der Inszenierung des Stückes ein, fügte ebenso eine kritische und inzwischen beliebte Szene hinzu, in der Hunderte das Sh‘ma Yisrael, das zentrale jüdische Gebet, singen, während Jesus ein Tora-Faksimile in die Höhe hält.



Der Regisseur nutzt Oberammergau und das Passionsspiel regelmäßig als Plattform für den deutsch-jüdischen und christlich-jüdischen Dialog. Um einen rabbinischen Aphorismus zu paraphrasieren: Für Stückl wird die Arbeit nie beendet sein, aber er ist auch nicht frei, von ihr abzulassen.



Das AJC war weltweit die erste jüdische Organisation, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Kontakt mit der Bundesrepublik Deutschland aufnahm. Ebenso war das AJC die erste jüdische Organisation, die nach dem Fall der Berliner Mauer die deutsche Wiedervereinigung im Geiste der Versöhnung und Freundschaft unterstützte. kb