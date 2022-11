Oberammergauer Krippenweg: Einen besonderen Spaziergang kann man jetzt wieder im Passionsdorf machen

Noch bis Heilig Drei König sind 20 Oberammergauer Krippen, die sonst im Privatbesitz sind, öffentlich in Geschäften, Schaufenstern und Kirchen ausgestellt. © Nicole Richter

Oberammergau – Seit dem 1. Advent und noch bis zum Dreikönigstag 2023 sind wieder Oberammergauer Krippen, die sonst im Privatbesitz sind, liebevoll in Szene gesetzt und ausgestellt. Bei einem winterlicher Spaziergang kann man sich so in Weihnachtsstimmung bringen.

Bereits seit 2005 kann man einen solchen stimmungsvollen Adventspaziergang durch den berühmten Lüftlmalerort unternehmen: auf dem Oberammergauer Krippenweg sind 20 in Privatbesitz befindliche, meisterhafte Krippen noch bis zum Dreikönigstag in den Schaufenstern der Oberammergauer Geschäftswelt zu bewundern. Der Weg beginnt an der evangelischen Kirche und verläuft, vorbei am Oberammergau Museum, quer durch den Ort und endet an der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul.

Dank eines übersichtlichen Flyers kann man gemütlich auf dem Krippenweg durch Oberammergau bummeln und sich alle kleinen prachtvollen Winterwelten ansehen. Der Krippenweg ist eine Gemeinschaftsaktion des Oberammergauer St. Lukas Vereins, des Oberammergau Museums und der Ammergauer Alpen GmbH.

In Bayern und Tirol hat das Aufstellen von Krippen in der Weihnachtszeit eine lange Tradition. Besonders in Oberammergau hat sich das Schnitzen, Fassen oder Bekleiden und Aufstellen der Figuren zu einer virtuosen Kunstform entwickelt. Dabei hat die über 500-jährige Geschichte des Schnitzens ebenso wie die seit 1634 gepflegte Tradition des Passionsspiels eine tragende Rolle gespielt.



Es sind zwar keine detaillierten Aufzeichnungen über die Anfänge der Krippenkunst im 16. Jahrhundert überliefert, wohl aber sind aus der Blütezeit im 18. und 19. Jahrhundert hervorragende und wertvolle Kunstwerke in der Krippenabteilung des Oberammergau Museums erhalten.



Am berühmtesten ist die von Generationen von Oberammergauer Schnitzern gefertigte „Historische Kirchenkrippe“, die schon König Ludwig II. bewundert hat. Spannend für die Besucher ist sicherlich auch, die Papierkrippen des berühmten Lüftlmalers Franz Seraph Zwinck (1747-1792) mit seinen Freskobildern an den Fassaden des Pilatushauses und anderer Oberammergauer Häuser zu vergleichen. kb