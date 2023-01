Oberammergauern Anna-Maria Rieder tritt bei der Para Ski Alpin-Weltmeisterschaft in allen fünf Disziplinen an

Teilen

Anna-Maria Rieder bleibt ihrem Motto treu und will auch bei der WM in Espot einfach nur Spaß haben und schnell Skifahren. Trotzdem wäre eine Medaille natürlich schön! © Mika Volkmann

Region – Mit einem fünfköpfigen Team ist das deutsche Para Ski alpin-Team ins spanische Espot gereist. Dort finden die Weltmeisterschaften statt, bei der alle drei deutschen Damen sich berechtigte Medaillenhoffnungen machen dürfen. Neben Paralympics-Siegerin Anna-Lena Forster und Routinierin Andrea Rothfuss zählt dazu auch Oberammergauerin Anna-Maria Rieder.

Nach der tagfüllenden Anreise war Anna-Maria Rieder am Dienstagabend vor allem eins: müde. Von München war die 22-Jährige vom RSV Murnau nach Barcelona geflogen, von dort ging es per Bus dreieinhalb Stunden weiter ins katalanische Espot in den Pyrenäen. „Es war anstrengend, aber es gefällt mir hier“, sagt Rieder, die sich darauf freut, dass es endlich losgeht. Mit zweieinhalb Jahren stand Rieder das erste Mal auf den Skiern. Vor etwas mehr als zehn Monaten hat sie mit Bronze im Slalom ihre erste Paralympics-Medaille gewonnen. Und jetzt ist ihr Ziel auch bei ihren vierten Para Ski Alpin-Weltmeisterschaften, Edelmetall mitnehmen zu können.

Die Rennen sollten eigentlich am am Wochenende mit der Abfahrt und dem Super-G starten. Doch der Start der alpinen Para-Ski-Weltmeisterschaft verzögerte sich. Wegen starken Windes mussten die Wettbewerbe zunächst abgesagt und verschoben werden. Am Sonntag war für das deutsche Team nur Slalomtraining möglich. Am Montag nun sollte wetterbedingt entweder der Super-G oder der Slalom der Alpinen Kombination ausgetragen werden.



„Eine Medaille wär‘ scho schee. Aber es wird schwierig. Ich weiß nicht, wer alles da ist von der Konkurrenz“, meint Anna-Maria Rieder, die in allen fünf Disziplinen an den Start gehen möchte und gewährt einen Einblick in ihre Gedanken: „Sich Weltmeisterin nennen zu dürfen, wäre das Optimum und das Beste. Aber vor allem will ich schnell Ski fahren, Spaß dabei haben und am Schluss schauen, was herauskommt.“ Die größte Sorge im Vorfeld der WM war, dass es möglicherweise zu wenig Schnee geben würde. Dass nun nicht der Schnee, sondern der Wind zum Problem werden könnte, hatte keiner ahnen können. Doch sobald sich die Wetterlage beruhigt hat, kann für Rieder und ihre Teamkolleginnen die Jagd nach dem Edelmetall beginnen. kb