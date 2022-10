Oberland-Card: Projekt der Wertschöpfung lässt Landkreise zusammenwachsen

Ziehen an einem Strang: (v.l.) die Landräte Olaf von Löwis, Andrea Jochner-Weiß (Weilheim-Schongau) und Anton Speer (Garmisch-Partenkirchen). © Hacker

Region – Vor rund eineinhalb Jahren ist im Landkreis Miesbach die Oberland-Card als regionales Bonusbezahlsystem an den Start gegangen, mit dem regional Einzelhandel, Gastronomie und Direktvermarkter gestärkt und die Bürger zum Einkauf vor Ort motiviert werden sollen. Mit Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau steigen jetzt zwei Landkreise in das etablierte System ein. Über die Hintergründe dazu wurde kürzlich bei einem Pressegespräch im Holzkirchner Regionalmarkt „machtSINN“ informiert.

Darüber, dass mit Kirchturmpolitik kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist und vielmehr gemeinsam der Planungsverband Region Oberland gestärkt werden muss, waren sich Landrätin Andrea Jochner-Weiß (Weilheim-Schongau), ihr Garmisch-Partenkirchner Amtskollege Anton Speer und als Gastgeber Miesbachs Landrat Olaf von Löwis einig. „Regionalität ist Nachhaltigkeit, Qualität und Trumpf“, zählte von Löwis die Schlagwörter auf, unter denen das Zusammenwachsen stehen soll. Erfreut über die Entwicklung ist auch Alexander Schmid, Vorstandsvorsitzender des Kommunalunternehmens Regionalentwicklung Oberland (REO), dessen Vorgängerorganisation Standortmarketing-Gesellschaft Landkreis Miesbach (SMG) die Oberland-Card vor gut eineinhalb Jahren an den Start gebracht hatte. „Deren Name war schon damals Programm und mit dem Ziel gewählt, sie über die Grenzen Miesbachs hinaus zu etablieren“, erklärte Schmid.



Zwar ist die Oberland-Card noch kein Selbstläufer, aber inzwischen sind bereits an die 2000 Kartenbesitzer und um die 50 sogenannte Akzeptanz-Partner mit an Bord. Vereinfacht funktioniert die Oberland-Card so, dass die Kartenbesitzer für jeden Einkauf bei Partnern Punkte bekommen und sie diese dann ab einer bestimmten Anzahl einlösen können.



Akzeptanz-Partner zahlen im Monat 25 Euro. „Das ist nicht günstig, dafür sind aber diverse Werbeaktionen kostenfrei“, erklärte REO-Vorstand Alexander Schmid und appellierte an Geschäfte und Gastronomie, Oberland-Card-Partner zu werden. Interessant ist die Oberland-Card auch für Arbeitgeber, die monatlich steuer- und sozialabgabenfrei bis zu 50 Euro auf die Karten ihrer Arbeitnehmer als Bonus laden können. Damit bleibt das Geld in der Region und wandert nicht in Form von Gutscheinen an Amazon und Co.



Als größter Arbeitgeber im Landkreis Miesbach hat das Krankenhaus Agatharied als Tochterunternehmen des Landkreises die Oberland-Card bereits ausgegeben. „Wir sind zwar in den Miesen, aber ich halte das, nicht nur im Hinblick auf den Fachkräftemangel, für eine angemessene und richtige Anerkennung“, sagte von Löwis. „Öffentliche Arbeitgeber sind wichtige Vorbilder“, ergänzte Schmid und hob hervor, dass eine rechtliche Prüfung erst kürzlich ergeben hatte, dass auch Kommunen und Landratsämter ihren Mitarbeitern diese Art Sachleistungen zukommen lassen dürfen. Übereinstimmend meinten die Landräte, dass das in ihren Ämtern umgesetzt werden soll. Davon ausgenommen sind allerdings verbeamtete Mitarbeiter, die aber nicht das Gros der Beschäftigten stellen.



Wie Andrea Jochner-Weiß weiter sagte, war sie von Anfang an vom Konzept Oberland-Card überzeugt: „Wir haben in unseren drei Landkreisen eine einzigartige Vielfalt an Geschäften und die heißt es zu erhalten. Die Oberland-Card ist dafür ein starker Beitrag.“ In das gleiche Horn stieß Anton Speer: „Im Sinne von aus der Region für die Region, muss das Geld bei unserer Wirtschaft und unseren Erzeugern bleiben. Deswegen, gemeinsam mit der Oberland-Card für unsere Region.“



Um für die Oberland-Card das Quartett des Planungsverbands Region 17 Oberland voll zu machen, fehlt jetzt nur noch der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, in dem es allerdings bereits ein Wertkartensystem gibt. Dennoch wurden laut Schmid mit Landrat Josef Niedermaier schon Gespräche geführt. Dazu meinte Speer noch mit einem Augenzwinkern: „Der koa bei da Oberland-Card jetzt eigentlich gar nimma aus.“ hac