Öffentliche Brotprüfung in der Garmisch-Partenkirchner Kreissparkasse

Von: Ilka Trautmann

Manfred Stiefel, Brotprüfer und Bäckermeister, hatte alle Hände voll zu tun, die eingereichten Brote und Semmeln der heimischen Bäckereien zu prüfen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

GAP – Der vertraute, herzhafte Duft von frischen Broten und Semmeln überraschte vor kurzem die Kunden der Kreissparkasse in Garmisch-Partenkirchen. Die Bäckerei-Innung Oberland hatte hier zu einer „Öffentlichen Brotprüfung“ eingeladen, die an zwei Tagen in der Kundenhalle stattfinden konnte.

Das Deutsche Brotinstitut führt in ganz Deutschland solche Qualitätsprüfungen von Backwaren durch, an denen sich handwerkliche Bäckereien auf freiwilliger Basis beteiligen können. Die Sachverständigen bewerten dabei nach wissenschaftlich anerkannten Kriterien. Form und Aussehen, Oberflächen- und Krusteneigenschaften, Lockerung und Krumenbild, Textur, Geruch und Geschmack, gehören dazu.

Roland Streim, der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, freute sich, dass die „Brotprüfung“ heuer wieder durchgeführt werden konnte: „Das ist für uns die bestmögliche Plattform, um die Innung zu präsentieren.“ Gerade jetzt, in schwierigen Zeiten gilt es, das heimische Handwerk zu stärken – die Qualität frischer Backwaren aus handwerklichen Bäckereien spricht für sich. Schon vor dreieinhalb Jahren war die Sparkasse Oberland – damals in der Murnauer Filiale – Gastgeber dieser besonderen Veranstaltung. 42 Betriebe gehören zur Bäckerinnung Oberland in den Landkreisen Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen. Viele beteiligen sich regelmäßig an der Begutachtung, die in Garmisch-Partenkirchen der Sachverständige Manfred Stiefel vornahm.



Deutschland ist Brotland Nummer Eins. Im Brotregister des Deutschen Brotinstituts finden sich über 3.000 Brotspezialitäten. „Damit ist Deutschland das Land mit der größten Brotvielfalt weltweit“, erklärt Bernd Kütscher, Direktor des Deutschen Brotinstituts. Diese Vielfalt wurde im Jahr 2014 sogar von der Deutschen UNESCO-Kommission in die Liste der immateriellen Kulturgüter aufgenommen. Grund für die unglaubliche Fülle an Spezialitäten sind einerseits die Vielzahl an Getreidesorten, wie Roggen, Weizen und Dinkel, die hierzulande angebaut werden. Andererseits ist es dem traditionellen Bäckerhandwerk zu verdanken, dass alte Rezepte bewahrt werden, und der Kreativität und dem Einfallsreichtum der Innungsbäcker, dass immer neue dazu kommen. tra