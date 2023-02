Ökumenische Gottesdienste finden zum Weltgebetstag im Landkreis Garmisch-Partenkirchen statt

Von: Margot Schäfer

Vorbereitung in St. Martin: (v.l.) Bärbel Kasischke, Sabine Bachmann, Christina Maurer und Eveline Eberle. © Meggy Schäfer

Landkreis – „Glaube bewegt“ – unter dieser Überschrift haben die Frauen aus Taiwan die Gottesdienstordnung für den diesjährigen Ökumenischen Weltgebetstag erstellt. Ihr Land, das aus einer Haupt- und einhundert weiteren kleinen Inseln besteht, liegt zwischen Japan und den Philippinen, vor den Toren Chinas im Pazifik. Ihm gilt die Aufmerksamkeit von Millionen Gläubigen am Freitag, 3. März 2023. „Ping-an“ (Friede sei mit uns allen), rufen uns die Taiwanerinnen zu. Sie sind voller Hoffnung, dass diese Welt zum Positiven verändert werden kann. Das Titelbild zeigt die Schönheit der Inseln mit einer wunderbaren Orchideen-Vielfalt, bedrohten Nationalvögeln, Menschen, die für die Sehnsucht nach Liebe und Frieden stehen und beten.

Bereits zum 96. Male wandert am ersten Freitag des Monats März in 24 Stunden ein Gebet um den Erdball. Es verbindet Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder verschiedener Konfessionen in über 150 Ländern miteinander. Den Leitspruch des Weltgebetstags „Informiert beten – betend handeln“ haben sie sich dabei zu eigen gemacht und reichen sich symbolisch die Hände. Sie stehen für Demokratie, Menschenrechte und Frieden ein und dafür, selbst bestimmt leben zu können. Sie machen sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen, setzen sich gegen Ausgrenzung ein. Ganz oben steht die Frage, wie es mit unserer Welt im Ganzen weitergehen wird. Allein in Deutschland sind jährlich 800.000 Menschen dabei. Auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat der Weltgebetstag längst eine gute Tradition. In den Kirchengemeinden ist man dabei, den besonderen ökumenischen Gottesdienst liebevoll und engagiert vorzubereiten. Jetzt, nach der Pandemie, darf auch wieder in kleineren Kirchen und Pfarrsälen gebetet, gesungen und gefeiert werden. Viel nehmen die GottesdienstbesucherInnen an Wissen und Eindrücken stets über das jeweilige Land mit. Die Kollekte und weitere Spenden kommen Frauen-Projekten zugute.

Tradition ist es auch, bei landestypischen Speisen anschließend noch Geselligkeit zu pflegen. „Im Ortsteil Garmisch gehört es für uns katholische und evangelische Christinnen seit einigen Jahren dazu, auch Moslime und Mitglieder des Jüdisch-bayerischen Stammtischs zum Weltgebetstag einzuladen“, erklärt Christina Maurer, Vorsitzende des Garmischer Katholischen Mütter- und Frauenvereins. Sie steht gemeinsam mit Bärbel Kasischke, Verantwortliche von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde, an der Spitze des Vorbereitungsteams. Gemeinsam wurde überlegt, welche Anregungen aus der Fülle des vorliegenden Materials 2023 umgesetzt werden sollen. „Uns gefiel die Idee, den biblischen Psalm 23 mit großen farbigen Tüchern zu symbolisieren“, erklärt Kasischke. Weiß, Grün, Blau, Schwarz, Rot, Gelb und Gold stehen für Hoffnung, Freude und Liebe. Dazu passen die Weltkugel, die für Umwelt- und Klimaschutz steht, die Texte der Gottesdienstordnung, von verschiedenen Frauen gelesen und die ausgewählten Lieder. Bereits jetzt, beim Vorbereitungstreffen im Saal des katholischen Pfarrheims von St. Martin, Burgstraße 17, wo auch der Gottesdienst stattfinden wird, freuen sich alle auf den Abend. An 15 Orten im Landkreis, in Kirchen oder Pfarrsälen treffen sich Gläubige am 3. März, 19 Uhr, um den Weltgebetstag 2023 zu feiern.

Weitere Infos: www.weltgebetstag.de sm

Gottesdienste Mittenwald kath. Pfarrheimsaal 19 Uhr; Krün/Wallgau St. Sebastian Krün 18 Uhr; Partenkirchen ev. Johanneskirche 19 Uhr; Garmisch kath. Pfarrheimsaal St. Martin 18.30 Uhr; Burgrain ev. Friedenskirche 19 Uhr; Farchant ev. Markuskirche 19 Uhr; Ober­au kath. Pfarrheimsaal – erst am Samstag, 4. März, 19 Uhr; Eschenlohe St. Clemens 18 Uhr; Ohlstadt St. Laurentius 19 Uhr; Murnau ev. Christuskirche 18 Uhr; Seehausen Pfarrheim 19 Uhr; Uffing kath. Pfarrheim 19.15 Uhr, Oberammergau (mit Unterammergau) ev. Kreuzkirche 19 Uhr; Bad Kohlgrub, Bad Bayersoien, Saulgrub/ Altenau: Pfarrkirche St. Franziskus 19 Uhr.