Ohne Fahrerlaubnis aber mit Drogen unterwegs in Garmisch-Partenkirchen

Den jungen Mann erwartet nachdem er mit Drogen, aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, eine Strafanzeige. (Symbolbild) © Boris Roessler / dpa

GAP - Am Mittwoch, den 20. April 2022, gegen 20 Uhr, wurde von den Schleierfahndern der Grenzpolizeiinspektion Murnau auf der Münchner Straße in Garmisch-Partenkirchen ein silberner Kleinwagen einer Kontrolle unterzogen. Am Steuer saß ein junger Mann aus dem Jemen, aber mit Wohnsitz in Garmisch-Partenkirchen.

Dieser konnte zwar eine arabische Fahrerlaubnis vorweisen, allerdings ist diese in Deutschland nur eine begrenzte Zeit gültig. Er hätte seine Fahrerlaubnis bereits Anfang des Jahres in eine deutsche umschreiben lassen müssen. Ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, musste er sein Fahrzeug dementsprechend vor Ort stehen lassen. Gegen ihn wurde eine Anzeige erstellt.

Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs wurden dann noch vier Plastiktütchen mit Khat gefunden, zwei unter dem Fahrersitz und zwei im Handschuhfach. Bei Khat handelt es sich um Blätter, die beim Kauen eine stimulierende Wirkung erzielen. Im Jemen gilt Khat als Alltagsdroge, aber in Deutschland fällt Khat unter die Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetztes. Der Besitz ist verboten und stellt eine Straftat dar. Das Khat wurde sichergestellt und auch hier eine Strafanzeige erstellt. kb