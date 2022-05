Krebs-Informationstag am Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Blick auf das Klinikum Garmisch-Partenkirchen. © Klinikum GAP

Seit 20 Jahren gibt es die Onkologie am Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Jetzt, am Samstag, 7. Mai, sind die Bürgerinnen und Bürger zu Vortragsprogramm und Info-Ständen eingeladen.

Nach einer langen pandemiebedingten Pause sind die Bürgerinnen und Bürger am Samstag, 7. Mai, von 10 Uhr bis 16 Uhr, zu einem Krebs-Infotag ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen eingeladen. Experten informieren über aktuelle Entwicklungen in Vorbeugung, Diagnostik sowie Therapie. In persönlichen Gesprächen werden Fragen diskutiert und beantwortet. „Es ist unser Ziel, mit dem Krebs-Informationstag das Gespräch zwischen Bevölkerung und Krebsspezialisten zu ermöglichen“, erläutert Dr. Helmut Lambertz, Leiter des Onkologischen Zentrums Oberland am Klinikum Garmisch-Partenkirchen.

Jedes Jahr erkranken in Deutschland fast 500.000 Menschen an Krebs. Studien zeigen, dass die Zahl der Neuerkrankungen laut Angaben der Deutschen Krebsgesellschaft in den nächsten Jahren um fast ein Viertel ansteigen wird. Das Team des Onkologischen Zentrums Oberland ist mit seinen vielen Spezialisten auf diese Entwicklung vorbereitet.

Im Rahmen des Vortragsprogrammes haben Besucher an diesem Samstag die Möglichkeit, Wissenswertes zu diesen Themen zu erhalten:

- 20 Jahre Onkologie am Klinikum Garmisch-Partenkirchen,

- Was ist Krebs?,

- Behandlung und Nachsorge,

- Möglichkeiten der genetischen Beratung bei Krebs,

- Vorsorge und Früherkennung bei urologischen und Darmkrebserkrankungen,

- Ernährung bei Krebserkrankungen,

Der Besuch der Vorträge mit den anschließenden Fragerunden ist persönlich oder auch online möglich.

Zugang zu den Online-Vorträgen über Zoom: Meeting-ID: 893 4819 1690 Kenncode: 2niNZ#3?

An rund 20 Infoständen stehen Mitglieder und Partner des Onkologischen Zentrums bereit, um über aktuelle Themen aus der Krebstherapie zu informieren. Besucher erhalten unter anderem Tipps für eine gesunde Ernährung oder sportliche Aktivitäten und haben die Möglichkeit, sich mit dem Thema Darmgesundheit in einem begehbaren Darmmodell auseinanderzusetzen. In der Aktion „Ärmel hoch gegen Blutkrebs!“ der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern kann man sich als Stammzellenspender direkt vor Ort registrieren lassen, ganz nach dem Grundgedanken der Arbeit der Stiftung AKB „Der Starke hilft dem Schwachen, der gesunde Stammzellenspender hilft dem schwerkranken Patienten.“

Das Klinikum freut sich über jeden Besucher, unabhängig vom Impfstatus bitte nur mit negativem Corona-Test. Teststation direkt vor dem Klinikum. kb