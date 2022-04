Ortsdurchfahrt Garmisch-Partenkirchen: Erste Bauphase startet am 25. April

Die Arbeiten der 1. Bauphase für die Fahrbahnerneuerung der Bundesstraße B 2 in der Ortsdurchfahrt von Garmisch-Partenkirchen beginnen am Montag. © PantherMedia / Markus Hoetzel

GAP - Am Montag, den 25. April 2022 beginnen die Arbeiten der 1. Bauphase für die Fahrbahnerneuerung der Bundesstraße B 2 in der Ortsdurchfahrt von Garmisch-Partenkirchen. Die 1. Bauphase erstreckt sich etwa von der Rathauskreuzung bis zur Einmündung der Mittenwalder Straße. Im genannten Abschnitt werden tagsüber Arbeiten unter Einengung der Fahrbahn durchgeführt.

Täglich ab 20:00 Uhr abends bis 6:00 Uhr früh wird die Fahrbahn halbseitig mit Ampelregelung gesperrt. Das Ein- und Ausfahren von angrenzenden Zufahrtsstraßen und Anliegergrundstücken auf die B 2 ist während der halbseitigen Sperrung zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr nicht möglich! Anlieger werden gebeten, nach Möglichkeit außerhalb des Baubereichs zu parken oder alternative Zufahrtsmöglichkeiten zu nutzen.

Die Bauarbeiten in der 1. Bauphase werden voraussichtlich am Dienstag, den 3. Mai 2022 abgeschlossen. In den Nächten von Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag finden keine Bautätigkeiten statt, weswegen hier die Ein- und Ausfahrten in die B 2 nicht eingeschränkt werden.

Ab Dienstag, den 3. Mai 2022 beginnen die Arbeiten in der 2. Bauphase etwa zwischen Einmündung Mittenwalder Straße und Einmündung Wildenauer Straße mit Umleitung über die Dreitorspitzstraße.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Fahrbahnbereich der B 2 während der Bauzeit von parkenden Fahrzeugen freizuhalten ist. Witterungsbedingte Verschiebungen oder Verzögerungen können nicht ausgeschlossen werden. kb