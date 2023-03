Osterferien-Programm für Kinder und Familien im Freilichtmuseum Glentleiten

Höhepunkt in den Osterferien: die Eiersuche. © Dr. Melanie Bauer

Großweil – Während der Osterferien bietet das Freilichtmuseum Glentleiten des Bezirks Oberbayern Kindern und Familien wieder ein vielseitiges Programm rund um das Thema „Landleben früher“. Höhepunkt sind Ostersonn- und Ostermontag (9./10.4.) mit großer Holzkäfer-Suche, die die kleinen Besuchenden gegen Bio-Eier eintauschen dürfen. An beiden Tagen ist außerdem Erzählerin Katharina Ritter mit wilden Osterhasengeschichten zu Gast. Darüber hinaus bietet die Hafnerei Mitmachprogramme am 1.4. (Geschirr bemalen), vom 4.-7.4. (Töpfern wie die Profis) sowie vom 11.-15.4. (Geschirr bemalen) an, am 4. und 10.4. können Kinder beim Stoffdruck mithelfen, und am 13.4. gibt es einen Nachmittag rund um Wolle. Den Abschluss der Osterferien bildet die musikalische Weltreise „Kleine Schnecke – großer Traum“ mit Rainer Gruber, Sonja und Jan Eschke für Familien mit Kindern ab 3 Jahren am 16.4. Für Mädchen und Buben bis einschließlich 15 Jahre ist der Eintritt ins Freilichtmuseum Glentleiten übrigens frei.

Alle Kurse und Ferienprogramme im Überblick:

Sa, 1.4., ab 10:30 Uhr

Geschirr aus Ton bemalen

10-99 Jahre (jüngere Kinder in Begleitung Erwachsener), 10-35 Euro, Dauer ca. 60 Minuten, Anmeldung und individuelle Terminvergabe direkt in der Töpferei unter 08851/76 88

Di-Do, 4.-6.4., ab 10:30 Uhr

Töpfern wie die Profis auf der Drehscheibe

4-99 Jahre, 15 Euro, Dauer ca. 15 Minuten, Anmeldung und individuelle Terminvergabe direkt in der Töpferei unter 08851/76 88

Di, 4.4., 11:00-15:00 Uhr

Stoff- und Papierdruck

Vorführung und Mitmachangebot, ohne Anmeldung

Karfreitag, 7.4., ab 10:30 Uhr

Töpfern wie die Profis intensiv

14-99 Jahre, 60 Euro, Dauer ca. 60 Minuten, Anmeldung und individuelle Terminvergabe direkt in der Töpferei unter 08851/76 88

Sa, 8.4., 11:00-14:00 Uhr

Offene Küchentür im Starkerer Stadel

Regional und saisonal kochen und probieren zu Ostern für alle Generationen, ohne Anmeldung

So+Mo, 9.+10.4., Ostern

Traditionelles Ostereiersuchen für Kinder – Ostersonntag und Ostermontag

Ohne Anmeldung

So+Mo, 9.+10.4., 11:30, 12:00, 14:00 und 14:30 Uhr

Wilde Osterhasengeschichten mit Katharina Ritter

Ohne Anmeldung

Mo, 10.4., 13:00-15:00 Uhr, Ostern

Stoffdruck

Vorführung und Mitmachangebot, ohne Anmeldung

Di-Sa, 11.-15.4., ab 10:30 Uhr

Geschirr aus Ton bemalen

10-99 Jahre (jüngere Kinder in Begleitung Erwachsener), 10-35 Euro, Dauer ca. 60 Minuten, Anmeldung und individuelle Terminvergabe direkt in der Töpferei unter 08851/76 88

Do, 13.4., 13:00-16:00 Uhr

Nachmittag rund um Wolle

Kinder können zum Beispiel mit der Handspindel spinnen oder Kordeln aus Wolle drehen.

Ohne Anmeldung – einfach vorbeikommen und mitmachen!

So, 16.4., 14:00 Uhr

Kleine Schnecke – großer Traum

Musikalische Weltreise für Familien mit Kindern ab 3 Jahren mit Rainer Gruber, Sonja und Jan Eschke, ohne Anmeldung