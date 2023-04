Osterhase, Ostereier und Gottesdienst - Ostern ist ein Fest für die ganze Familie

Ostern ist ein Fest der Familientraditionen. Zu den beliebtesten Bräuchen an Ostern gehört laut einer Umfrage für die Mehrheit der Befragten die Ostereiersuche. © PantherMedia / Heiko Eschrich

Region – Ostern ist für viele Menschen in erster Linie ein Familienfest mit Ostereiersuche, Schokoladenhasen und bunten Eiern. Doch Ostern ist mehr, denn für Christen ist es das älteste und höchste Fest im Kirchenjahr. Die Auferstehung Jesu Christi, die an Ostern gefeiert wird, ist das zentrale Ereignis der Religion. Was aber haben Schokohasen und bunt gefärbte Eier also damit zu tun, fragt sich so mancher zurecht.

Der Hase ist das Ostersymbol schlechthin, nicht nur am gedeckten Ostertisch oder im Osternest des Nachwuchses. Der Hase gilt seit Jahrhunderten als Symbol der Fruchtbarkeit, denn er ist zum einen eines der ersten Tiere, die im Frühling Nachwuchs bekommen, zum anderen ist er ein sehr fruchtbares Tier. Das führt dazu, dass der Hase damit für das Leben steht.

Das Ei ist in vielen Kulturen ebenfalls ein Symbol für das Leben und steht als Sinnbild für den Neubeginn. Das Küken, das frisch aus dem Ei schlüpft, erinnert an die Auferstehung Jesu am Ostersonntag. Und das Osterlamm? Viele essen Lammbraten oder Lammhaxen zu Ostern. Dieses Brauchtum findet sich aber heutzutage meist im gebackenen Osterlamm wieder. Welche Traditionen Sie am Osterfest im Kreise der Familie auch pflegen – der Kreisbote Garmisch-Partenkirchen wünscht Ihnen schöne Feiertage! kb