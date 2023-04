Osterkerze aus St. Martin: Am Palmsonntag können die gebastelten Osterkerzen nach der Messe abgekauft werden

Von: Margot Schäfer

Die Taube steht für den Frieden: Die fertigen Osterkerzen können am Palmsonntag vor der St. Martin Kirche erworben werden. © Meggy Schäfer

GAP – 120 weiße Kerzen warten darauf, von den Garmischer Ministranten gestaltet und am Palmsonntag nach dem Gottesdienst vor der Pfarrkirche verkauft zu werden. Viel Fleiß müssen die Mädchen und Buben dafür aufbringen. Deshalb hat Pfarrsekretärin Maria Schießlbauer, die heuer zum vierten Male das Motiv für die Osterkerze gestaltete, für die Ministranten Anleitung, Schablonen und die entsprechende Anzahl Wachsplatten in den Farben Rot, Blau, Gold, Braun und Weiß bereitgelegt. Kleine weiße Tauben warten darauf, verarbeitet zu werden. „Die habe ich bereits ausgestanzt, um die Bastelei zu erleichtern“, erklärt sie.

Neben dem Kreuz ziert nämlich eine weiße Taube als biblisches und Friedenssymbol die Osterkerze. „Frieden auf Erden“ ist das passende Thema 2023. Längst ist das Stüberl im Garmischer Pfarrhaus von St. Martin eine Oster-Bastel-Werkstatt. 25 Kerzen sind unter den geschickten Händen von Schießlbauer bereits zu kleinen Kunstwerken geworden. Außer Kreuz und Taube wurden Heilige Schrift, Erdkugel und Feuerflamme zum Gesamtbild komponiert. „Die Bibel bildet das Fundament, das Kreuz soll die Beziehung des Menschen zu seinen Mitmenschen auf der Erde und zu Gott im Himmel kennzeichnen. Die Taube symbolisiert Liebe und Frieden, und der Funke der Feuerflamme möge für den Frieden auf Erden auf die Menschen überspringen“, erläutert die Katholikin.

Inzwischen arbeitet sie an der 80 cm großen Kerze für die Barockkirche St. Martin. Hierfür möchte sie die Erdkugel mit Meeren und Kontinenten genauer darstellen „Es ist gute Tradition, dass die jeweilige Osterkerze aus unserer Pfarrei kommt, das Motiv samt Anleitung und spiritueller Erklärung der Geistlichkeit von den umliegenden Kirchengemeinde übernommen wird“, erläutert Schießlbauer. 1988 hatte der künstlerisch begabte Pfarrer Franz Sand damit begonnen. Nach seiner Pensionierung setzten Gemeindemitglieder und Ordensschwestern das Ritual fort. Vor vier Jahren übergab Christa Schilcher den Staffelstab an Schießlbauer, und diese kreierte heuer die 36. Osterkerze. Dass die Exemplare gern verschenkt, bis in die USA oder die Schweiz verschickt werden und längst beliebte Sammlerobjekte geworden sind, macht schon stolz. Inzwischen sind die Bastelgruppen - ob im privater Runde, bei Kolping oder eben im Ministranten-Kreis - fleißig dabei, Osterkerzen zu gestalten.

Wer selbst basteln möchte, erhält im Pfarrhausweg 4 Anleitung und Begleittext. Wer dafür keine Zeit hat, kann am Palmsonntag den Ministranten nach der Messe in St. Martin eine fertige Osterkerze abkaufen. Der Erlös dient dem guten Zweck. sm