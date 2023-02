Paketfahrer mit falschen Papieren in Garmisch-Partenkirchen von Schleierfahndern erwischt

Schleierfahnder erwischten Paketfahrer mit gefälschter ID-Karte in Garmisch-Partenkirchen. (Symbolbild) © GPI Murnau

GAP - Die Schleierfahnder der GPI Murnau kontrollierten am 24.02.2023, um 11:00 Uhr, in Garmisch-Partenkirchen in der Hauptstraße einen Paketfahrer. Das Fahrzeug war mit 3 Personen besetzt. Bei der Kontrolle händigte der Fahrer den Schleierfahndern eine rumänische ID-Karte aus. Bei der Überprüfung konnten Fälschungsmerkmale erkannt werden. Bei dem Dokument handelte es sich um eine Totalfälschung.

Bei der Durchsuchung der Person wurde noch eine weitere rumänische ID-Karte sowie ein rumänischer Führerschein aufgefunden, welche ebenfalls als Totalfälschung erkannt wurden. Der Inhaber dieser Dokumente war nicht mit im Fahrzeug. Hierzu dauern die Ermittlungen an. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro, für die zu erwartende Geldstrafe, festgesetzt.

Ein weiterer Fahrzeuginsasse hatte lediglich ein nationales Visum für Polen in seinem moldauischen Reisepass, was ihn in Deutschland lediglich zum Aufenthalt als Tourist berechtigt. Er arbeitete jedoch als Paketfahrer, weshalb er wegen illegalem Aufenthalt angezeigt wurde. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme wurden beide Personen wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei der dritten Person im Fahrzeug konnten keinerlei Unstimmigkeiten festgestellt werden. kb