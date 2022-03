Paralympics: Bronze für Slalom-Spezialistin aus Oberammergau

Anna-Marie Rieder freut sich über ihren Paralympischen Erfolg. © Mika Volkmann /DBS

Zwei Mal Gold, zwei Mal Silber, zwei Mal Bronze: Das Deutsche Para Skiteam Alpin hat die eigenen Erwartungen bei den Paralympics in Peking übertroffen. Teil des Erfolgs ist Anna-Maria Rieder aus Oberammergau, die eine Bronzemedaille nach Hause bringen konnte.

„Unser Fazit fällt positiv aus“, freut sich Bundestrainer Justus Wolf: „Mit sechs Medaillen haben wir unsere interne Vorgabe übertroffen, insofern sind wir sehr zufrieden, auch dass wir drei Medaillengewinnerinnen stellen können.“ Anna-Maria Rieders dritter Platz im Slalom war dabei auf dem Notizzettel. „Wir haben immer spekuliert, dass Anna-Maria was reißen kann und sind nun froh, dass das gelungen ist“, sagt Wolf. Anna-Maria Rieder, die zuvor Fünfte in ihrem ersten paralympischen Super-G, Vierte in der Super-Kombination und Fünfte im Riesenslalom geworden war, belohnte sich in ihrer Spezialdisziplin Slalom mit Bronze. Da die 22-Jährige vom RSV Murnau nach dem ersten Durchgang bereits Dritte war, wusste sie im Ziel direkt, dass sie ihr erstes Edelmetall hatte, als die Anzeige grün aufleuchtete: „Es fühlt sich sehr cool an, da musste im Ziel ein Freudenschrei raus. Es ist einfach ziemlich, ziemlich geil.“

Ihre Enttäuschung nach Platz vier in der Super-Kombination – in Lillehammer hatte sie noch WM-Bronze gewonnen – und nach dem fünften Platz im Riesenslalom konnte sie mit einem Trick ablegen: „Da war ich schon ein bisschen traurig, weil mehr möglich war. Ich habe das Ganze so gesehen, als beginnen die Paralympics für mich neu. Dadurch hatte ich im Kopf, dass ich noch Kraft habe.“ Doch obwohl sie um ihre eigene Stärke wusste, glaubte sie nicht an eine Medaille – auch, weil sie in den Tagen zuvor sah, wie gut ihre Konkurrenz geworden war: „Ich wusste, dass es extrem schwer wird. Dass es geklappt hat und ich mit einer Medaille heimkomme, ist umso schöner.“ So fanden die zweiten Paralympics für Rieder den Abschluss, den sie sich erhofft hatte – „und ein bisschen feiern tun wir schon noch.“



Das soll auch in den kommenden Jahren auf dem Weg nach Cortina d’Ampezzo 2026 so bleiben, Anfang 2023 steht schon die WM im schwedischen Åre an. „Aus meiner Sicht sind wir in einer recht guten Situation. Die Fördersummen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Der DBS hat hervorragende Arbeit geleistet, uns bestmöglich zu unterstützen“, sagt Wolf. kb / Nico Feißt