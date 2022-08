Schönstes Sommerwetter beim 75. Gaufest

Die 65. Partenkirchner Festwoche startete mit einem Festgottesdienst und einem Festzug

GAP – Es war ein fulminanter Auftakt der 65. Partenkirchner Festwoche! Schirmherrin Bürgermeisterin Elisabeth Koch stieß zusammen mit ihrer Stellvertreterin Claudia Zolk, dem 1. Vorstand der „Werdenfelser Heimat“ Andreas Grasegger junior, Vize Franz Rieger und Festwirt Josef „Josch“ Adlwärth auf eine friedvolle, gemütliche Festwoche an.

Zwei Jubiläen stehen in diesem Jahr dabei ganz besonders im Vordergrund. Zum einen beging die Oberländer Trachtenvereinigung ihr 75. Jubiläums-Gaufest, zum anderen feiert die Freiwillige Feuerwehr am zweiten Festsonntag ihr stolzes 150. Gründungsfest.

Bereits am Samstag erinnerte der Trachtengau mit einer Serenade am Kriegerdenkmal bei der Sebastianskirche seiner Toten, ehe sich ein langer Zug zum Festzelt schlängelte. Mit dabei waren neben der ausrichtenden „Werdenfelser Heimat“ der Gauausschuss der Oberländer Trachtenvereinigung, die „Patenkinder“ Volkstrachtenverein Garmisch, Farchant und Mittenwald, die Gebirgsschützenkompanie Partenkirchen, Abordnungen aller Ortsvereine, die Trommler aus Wallgau, sowie der VTV „Almarausch“ Oberau, der nunmehr ein Jahr lang die Gaustandarte in seiner Obhut hatte. Mit einem Prolog von Schriftführer Hannes Jais übergaben die Oberauer nunmehr das Gausymbol an den Partenkirchner Trachtenverein, der nunmehr bis zur weiteren Übergabe in einem Jahr die Standarte in ihren Reihen hat. „Hoffentlich nur zu schönen, weniger zu traurigen Anlässen“, betonte Jais. Mit ihren Ehrentänzen durften sich dann die geladenen Gastvereine beim abendlichen Festprogramm einreihen. Gau-Vize Stephan Märkl hatte dann noch die schöne Aufgabe, zusammen mit dem Gebietsvertreter einem verdienten Partenkirchner Trachtler die Gaumedaille in Bronze zu überreichen. Michael Kratzmair junior war nicht nur als Vorplattler tätig, sondern ist seit dem Jahre 2013 der 1. Schriftführer der „Werdenfelser Heimat“.



Und es gab noch eine schöne Geste. Der Gastverein hat auf die Vergabe von Ehrengeschenken bei Gaufesten verzichtet und spendete stattdessen an die Partenkirchner BRK-Bereitschaft die Summe von 750 Euro.



Schönstes Sommerwetter beim 75. Gaufest



Prächtig dann der Festgottesdienst und der nachmittägliche Festzug durch die Straßen von Partenkirchen. Festlich waren Altar und die Brunnensäule am Floriansplatz geschmückt.

Die Fahnen von 30 Gauvereinen reihten sich um den Brunnen, Alphornklänge wechselten mit den Bläsern der Musikkapelle. Bei seiner Predigt gab Dekan Andreas Lackermeier den anwesenden Gottesdienstbesuchern auch eine Perspektive mit auf den Weg. „Euer gelebter Zusammenhalt führt in die Zukunft, verliert nie den Mut, denn diesen gibt uns Christus!“ Der Zweite Gauvorstand Stephan Märkl, er vertrat am Festwochenende den erkrankten Josef Mayr, sieht in wohl keiner einzigen Region einen so hohen Stellenwert für Bräuche und die Tracht wie in der Oberländer Trachtenvereinigung. „Denn unser Gwand, ja unser Lebensgefühl ist Ausdruck von Zugehörigkeit, Identität und Heimat“, betonte Märkl. Gut 2500-2800 Trachtler gestalteten ab 14 Uhr den großen Festzug. Einige Vereine hatten auch die Kinder und Jugendlichen mitgebracht, Plattlergruppen, Trommlerzüge und Musikkapellen, dazwischen immer wieder blumenreich-gestaltete Festwägen gaben ein buntes Bild ab. Trotz großer Hitze hielten alle Zugteilnehmer bei der langen Zugstrecke gut durch. Mit Vorfreude auf die kühle Maß Bier oder das Limo, das auf die jüngsten Teilnehmer wartete.

Das 75. Gaufest war jedenfalls wieder ein sichtbarer Beweis für Lebensfreude, Brauchtum und gelebte Tradition. Mit den Ehrentänzen aller Gauvereine, angesagt von den Gauvorplattlern Thomas Bernhard und Andreas Reiser, klang das Jubiläumsfest der Oberländer Trachtenvereinigung aus. mun