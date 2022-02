Partenkirchner Feuerwehr befreite festgefahrenen LKW in einem Seilwindeneinsatz

Teilen

Da der Sattelschlepper drohte den Abhang hinab auf die darunter liegenden Bahngleise zu rutschen, musste die Feuerwehr schnell reagieren. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

GAP - Heute Morgen gegen 7 Uhr rückte die Polizei Garmisch-Partenkirchen zu einem festgefahrenen LKW auf der Bundesstraße 2 aus. Der voll beladene 40-Tonner war unterwegs in Richtung Mittenwald und im Bereich der Schwabekurve in die Leitplanke gerutscht. Zuvor ist im Bereich der Schwabekurve aufgrund eines umgestürzten Baumes bereits in der Nacht gegen 3 Uhr ein Unfall passiert. Deswegen musste auch der LKW stehen bleiben und konnte aufgrund der vorherrschenden Schneeglätte am Berg nicht mehr anfahren.

Dort stand er dann demzufolge den ganzen Morgen bis zum Eintreffen der Streife. Auch der Versuch mit angelegten Ketten scheiterte und die Ketten wickelten sich zwischen die Zwillingsreifen der Antriebsachse. Die Bemühungen frei zu kommen führten dazu, dass sich der Sattelschlepper immer weiter verkeilte und in die Leitplanke rutschte. Letztlich musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Da der Sattelschlepper drohte den Abhang hinab auf die darunter liegenden Bahngleise zu rutschen, musste schnell reagiert werden. Der LKW konnte sich nicht selbst befreien, sodass die Partenkirchner Feuerwehr in einem Seilwindeneinsatz befreite. Abgesehen von ein paar Kratzern blieb das Fahrzeug unversehrt und konnte die Fahrt fortsetzen. Die Straße war bis 09.15 Uhr teils immer wieder komplett gesperrt. kb