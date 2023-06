Flugoperation über der Partnachklamm - Brückeneinbau verursacht Sperre vom 28. bis 29. Juni 2023

Die Partnachklamm ist voraussichtlich vom 28.-29.06.2023 gesperrt. © PantherMedia/maximkabb

Garmisch-Partenkirchen - Voraussichtlich wird am Donnerstag, den 29. Juni 2023 gegen 07:00 Uhr die Ersatzbrücke der „Eisernen Brücke“ der Partnachklamm ausgebaut, während gleichzeitig die neue und endgültige „Eiserne Brücke“ eingeflogen wird. Da der Kamov aufgrund eines Flugverbots nicht mehr verfügbar ist und aus Sicherheitsgründen der Chinook nicht verwendet werden kann, wird für diesen Zweck der Super-Puma eingesetzt. Der frühe Beginn der Flüge wird durch die schwierige Thermik über der Partnachklamm bedingt.

Um sicherzustellen, dass keine Lastprobleme auftreten, wird die Ersatzbrücke vor den Flügen erleichtert. Das bedeutet, dass der Überbau und das Geländer abgebaut und separat transportiert werden. Die neue Brücke, die vorübergehend am Hornschlittenauslauf zwischengelagert wird, kann dann in zwei Teilen anstatt wie ursprünglich geplant in einem Teil eingeflogen und vor Ort zusammengesetzt werden .Falls das Wetter an diesem Tag nicht für den Flugbetrieb geeignet ist, wird ein neuer Termin festgelegt. Leider muss die Klamm und die Zuwegung Wildenauerstraße ab dem 28. Juni 2023 bis zum Abschluss der Flüge temporär gesperrt bleiben. kb