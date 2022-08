Partnerschaft mit dem Wintersportort Aspen erneut bestätigt: Alles kommt wieder in Schwung

Von: Margot Schäfer

Teilen

Peter Ries (l.) und Alexander Wanisch schauen in der Aspen-Colorado-Anlage in der St.-Martin-Straße nach dem Rechten. Anlass ist die von Marktgemeinderat erneut bestätigte Städtepartnerschaft mit dem Wintersportort in den USA. Eine der drei Partnerstädte Garmisch-Parten- kirchens. © Meggy Schäfer

GAP – „Der Impuls, unsere Städtefreundschaft neu zu beleben, kam von unseren amerikanischen Partnern aus Aspen (Colorado)“, informiert Peter Ries, Präsident des Garmisch-Partenkirchner Städtepartnerschaft-Vereins. In Pandemie-Zeiten sei vieles eingeschlafen, waren Schüler-Austausche und Reisen nicht möglich. Und Freundschaften müssen bekanntlich gepflegt werden. Umso mehr freut es Ries und Alexander Wanisch, den Koordinator zwischen der hiesigen Marktgemeinde und Aspen, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung vor der Sommerpause einstimmig die Weiterführung der seit 1966 bereits bestehenden Freundschaft mit Aspen neu bestätigt hat.

Wanisch liegt der Wintersportort in Colorado besonders am Herzen, denn er war als Student hier einige Zeit in einem Architekturbüro tätig, lernte Land und Leute kennen und schätzen. Koordinatorin für Chamonix (Frankreich) – die Partnerschaft besteht seit 1973 - ist Sybille Panter und für die mit Lahti (Finnland), die es seit1987 gibt, Marion Caspers.

„Per Urkunden besiegelt und unterschrieben haben die jeweiligen Städte-Partnerschaften die Bürgermeister. Unser ehrenamtlich tätiger Verein versucht, sie mit Leben zu erfüllen, attraktiv zu machen“, erläutert Ries. „Das ist besonders wichtig, denn wir würden uns über mehr junge Leute freuen“, ergänzt Wanisch. Beide haben sich in der St.-Martin-Straße getroffen, um in der Aspen-Colorado-Anlage nach dem Rechten zu schauen. Im Juni hatte man beschmierte Tafeln und den Diebstahl der versilberten Edelstahlkugel, die zu der von Ömer Kaplan 2016 geschaffenen Skulptur ‚Ursprung‘ gehört, bemerkt. Inzwischen ist alles erneuert, die neue Kugel noch besser gesichert. Die Anlage steht für die Freundschaft mit dem amerikanischen Wintersportort, nach dem finnischen ist der kleine Park entlang der Partnach benannt und die Chamonixstraße ist der französischen Städtepartnerschaft gewidmet. 82 Mitglieder und eine Institution, die Musikkapelle Partenkirchen gehören zum Verein.



Die Musikkapelle ist seit Jahrzehnten Kulturbotschafter in Chamonix, reist seit 1972 alljährlich dorthin. Über neue Aktivitäten, wie jüngst den vom Bund Naturschutz vorgeschlagenen Austausch in Sachen Umwelt oder im Festival-Bereich (Richard-Strauss-Tage) wird im Vorstand längst nachgedacht.



„Ich könnte mir neben den wiederaufzunehmenden Schülergruppen-Reisen auch einen Kunst-Austausch mit Aspen vorstellen“, sagt Wanisch. Alles soll also wieder Schwung bekommen, aber es braucht aktive Ehrenamtler. Ries hofft für die Wiederbelebung der finnischen Städtepartnerschaft, dass das Interesse auf die Stadt wieder ausstrahlt, wenn die Quilter-Gruppen, die hiesige mit Koordinatorin Caspers, sich im Herbst wieder treffen. Annäherung, Verständigung, voneinander lernen und sich respektieren sind gerade vor den Herausforderungen der Zukunft gute Gründe, Städtepartnerschaften zu pflegen und zu erneuern. sm