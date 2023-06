Aggressiver Besucher greift Security vor einer Diskothek in Garmisch-Partenkirchen an

In Garmisch-Partenkirchen kam es vor einer Diskothek am Wochenende zu zwei Vorfällen. (Symbolbild) © AndreyPopov/Imago

GAP - Am frühen Sonntagmorgen wurde vor einer Diskothek ein Sicherheitsmitarbeiter mit einem Messer bedroht. Der Täter konnte in Gewahrsam genommen werden. Auch in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor der Diskothek, was zu einem Polizeieinsatz führte.

Am Sonntagmorgen kam es vor einer Diskothek in Garmisch-Partenkirchen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Gast und einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Hierbei wurde der Security-Mitarbeiter durch den Gast am Hals gepackt, wodurch dieser leichte Verletzungen davontrug. Als besagter Gast schließlich durch weitere Kräfte der Security des Platzes verwiesen wurde, begab sich dieser in ein nahegelegenes Restaurant und entnahm dort ein großes Küchenmesser. So bewaffnet begab sich der 43-jährige Mann zurück zum Eingang der Diskothek, wo er den zuvor angegangenen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit dem Messer bedrohte. Anschließend flüchtete der ortsansässige Mann. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Angreifer durch eine Polizeistreife angetroffen und in Gewahrsam genommen werden.

Zwei junge Männer aus Berlin haben am Samstagmorgen für einen Polizeieinsatz vor der gleichen Diskothek in Garmisch-Partenkirchen gesorgt. Die beiden Männer im Alter von 21 und 22 Jahren schlugen dabei mit langen Holzstecken auf zwei gleichaltrige Männer aus Garmisch-Partenkirchen ein, welche dabei verletzt wurden. Die beiden Garmisch-Partenkirchner wehrten sich jedoch, weshalb auch die beiden Angreifer leichte Verletzungen davontrugen. Einer der Angegriffenen musste aufgrund einer Kopfverletzung mit dem Rettungswagen ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen verbracht werden. Laut Zeugenaussagen war dem Angriff bereits ein Streit im Inneren der Diskothek vorausgegangen. Alle vier beteiligten Personen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Woher die Holzstecken stammten, ist bislang unbekannt. kb