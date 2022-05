Oberammergau 2022: „Uns hat das Passionsfieber gepackt!“

Passion 2022: Jesus ist unbeugsam, er kämpft für die Armen und Unterdrückten. © Günter Bitala

Das Interesse an der Passion in Oberammergau ist groß. Ganz junge Reporter und altgediente Journalisten mit Passions-Erfahrung waren dieser Tage zur Pressevorführung nach Oberammergau geeilt. Für den Kreisboten war Günter Bitala vor Ort.

Oberammergau – 13.30 Uhr: Pressekonferenz. Die Käfer-Orangerie ist brechend voll – Abstand halten? Masketragen ist nicht verboten! Bürgermeister Andreas Rödl strahlt: „Nach so langer Zeit des kulturellen Lockdowns dürfen wir in Deutschland als erste internationale Großveranstaltung wieder Gäste aus aller Welt begrüßen.“ Und Christian Stückl ruft den Medienschaffenden zu: „Uns hat das Passionsfieber gepackt!“

Für Stückl sind es die vierten Spiele als Regisseur. Er blickt ein bisserl zurück – als er sich 1990 und 2000 einen „rebellischen, kämpferischen“ Jesus vorstellte. 2010 wandelte sich sein Bild zu einem „nachdenklichen Jesus“. Und jetzt, 2022, wird es ein rebellischer Jesus sein, der sich ganz nah bei den Menschen sieht, und leidenschaftlich für die Armen und Unterdrückten kämpft. Stückls Haare sind grau geworden, alle im Raum wissen von seinem Herzinfarkt im vergangenen Winter: „Mir geht es wieder gut. Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt.“ Damit ist dieses Thema abgehakt.



Vielmehr plagt den Mann die Sorge um ‚den Passion‘, wie die Oberammergauer sagen: Kann man wegen Corona spielen? Welche Auflagen gilt es zu erfüllen? Bleiben die Darsteller gesund? Der Stamm ist zusammengeblieben. Aber von den anderen Mitwirkenden mussten 300 aussteigen; konnten sich nach zweijähriger Zwangspause kein weiteres Jahr für die Passion freihalten. Studium und Beruf gehen vor. „Die verbliebenen 1400 Mitwirkenden sind einhundert-prozentig motiviert“, weiß Stückl. 400 Kinder sind in drei Gruppen eingeteilt, so kommt jeder Bub und jedes Mädchen alle drei Tage auf der Bühne zum Einsatz.

Bei aller Zuversicht: Die Corona-Pandemie und der schreckliche Ukrainekrieg stehen als Schatten an der Wand. Christian Stückl: „Wir wissen nicht, was die kommenden Monate bringen, wie viele Leute uns besuchen werden.“ Walter Rutz, der für die Durchführung der Passionsspiele zuständige Werkleiter nennt erste Zahlen: „Wir haben drei Viertel der zur Verfügung stehenden 450 000 Eintrittskarten verkauft. Auch die Nachfrage in USA, Großbritannien und Skandinavien ist hoch.

Nach den Statements des Leitungsteams will ein Reporter wissen, wie viele Darsteller regelmäßige Kirchgänger seien? „Das weiß ich nicht“, antwortet Stückl ehrlich: „Das geht mich auch nichts an. Die religiöse Ausrichtung ist mir vollkommen egal. Es darf jeder mitspielen, der sich das zutraut.“ Auf die Frage, wie Stückl die gegenwärtige Situation der katholischen Kirche sieht, antwortet der Regisseur: „Wir machen auf der Passionsbühne unser Sach und die Kirche macht ihr Ding.“

Jetzt will Christian Stückl rüber ins Theater. Endlich spielen! Die Fernsehteams und die Fotografen haben sich postiert. Mit den ersten Takten des Orchesters und dem Aufmarsch des Chores klingt das geschäftige Gewusel in der Zuschauerhalle ab. Es wird mucksmäuschenstill. Jeder hört aufmerksam zu. Der ‚Engel‘ umreißt die Geschichte des Passionsgelübdes, als 1634 die Pest die Menschen in Angst und Schrecken versetzte. Beim ‚Einzug in Jerusalem‘ – der ersten Massenszene – ein kurzer Blick rüber zu einem Kollegen, der an dieser Stelle immer heulen muss. Tatsächlich: Seine Augen glänzen und er hält ein zerknülltes Taschentuch in der Hand. Der Geist der Passion leistet gute Arbeit!

Zur Kreuzigung und zur Auferstehung ist es in Oberammergau dunkel geworden. Ende: Bei Journalisten gilt eigentlich die Devise: Ned gschimpft, is globt gnua! Stimmt nicht mehr an diesem Abend, als begeisterter Applaus aufbraust. gb