400 Jahre Tradition und die Jugend mittendrin

Von: Ilka Trautmann

Das Spiel vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Christi findet 2022 das 42. Mal statt. Kurz vor der Premiere am 14. Mai gibt es erstmals in Oberammergau am Samstag, 7. und Sonntag, 8. Mai, spezielle Jugendtage, die den Besuch eines Probenspiels ermöglichen. Mit der Resonanz darauf ist man in Oberammergau zufrieden. © Passionsspiele Oberammergau 2010,Brigitte Maria Mayer

Oberammergau – Die größte Geschichte der Welt, fast 400 Jahre Tradition und bis zu 8000 junge, internationale Besucher mittendrin – das ist das Motto der ersten Jugendtage, die am 7. und 8. Mai 2022 in Oberammergau stattfinden. Im Mittelpunkt steht der Besuch eines Probenspiels, das die jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 28 Jahren zu einem Ticketpreis ab acht Euro besuchen können. Dazu gibt es Einführungen ins Spiel, Gespräche mit den Darstellern und ein Begleitprogramm der katholischen und evangelischen Kirche (www.jugendtage-passionsspiele.de).

Die Passionsgeschichte wird in einer fünfstündigen Aufführung erzählt, vom Einzug in Jerusalem über das Abendmahl bis hin zur Kreuzigung. Sie beeindruckt nicht nur aufgrund der Thematik, sondern auch durch die Leidenschaft der Oberammergauer für ihr Spiel und die Dimensionen des Passionstheaters.

In Oberammergau freut man sich, wenn am 7. und 8. Mai viele junge Menschen den Weg in den Passionsort finden und hier eine ganz besondere Erfahrung erleben können. Jeweils 4400 Karten hält man für den 7. und den 8. Mai bereit. Maximilian Mayet vom Bereich PR & Kommunikation Oberammergau Kultur, ist zufrieden mit der Resonanz. Der Samstag ist mit 3813 Tickets sehr gut verkauft, für Sonntag gibt es noch 2000 ermäßigte Tickets: „Wir freuen uns auf einen interessanten Austausch mit den Jugendlichen“, betont Maximilian Mayet. Der dürfte gegeben sein, denn auch wenn die meisten jungen Besucher vor allem aus Süddeutschland und Österreich kommen – Jugendgruppen aus Indien, Schweden, Kanada und Eritrea haben sich angemeldet.



Die Geschichte der Passion Jesu wird in Oberammergau seit nahezu 400 Jahren fast lückenlos aufgeführt. Der Ursprung geht auf ein Gelübde aus dem Jahr 1633 zurück, welches die damals grassierende Pest abwenden konnte. In diesem Jahr führt die Gemeinde (zeitverschoben durch Corona) zum 42. Mal das Spiel auf, das die Oberammergauer in einer einzigartigen Kontinuität durch die Jahrhunderte getragen haben. „Speziell mit den Jugendtagen wollen wir den interkulturellen und interreligiösen Austausch fördern“, erklärt Frederik Mayet, der bereits 2010 einer der beiden Jesus Darsteller war, in einem Trailer. Die Einladung richtet sich an alle Konfessionen und Nationalitäten. „Es ist ein neuer Versuch, Jesus den Menschen näher zu bringen – und dafür muss ich nicht Christ sein“, betont auch Rochus Rückel, der wie Mayet bei der Passion 2022 den Jesus spielen wird. Rückel ist der zweitjüngste Jesus Darsteller in der fast 400-jährigen Geschichte der Passionsspiele. „Die Jugendtage werden auf jeden Fall cool“, verspricht er. tra