Perfekte Bedingungen gab es bei dem Biathlon-Deutschlandpokal in Kaltenbrunn

Besonders stark präsentierte sich Magdalena Rieger (SC Mittenwald/Zoll), der es gelang, mit Rang 1 im Sprint und Rang 2 in der Verfolgung an beiden Tagen auf dem Podest zu stehen. © privat

Landkreis – Dank der guten Zusammenarbeit des gesamten Helferteams vom Biathlon Team Werdenfels konnte das Biathlon-Leistungszentrum Kaltenbrunn – so wurde es von den Vertretern der verschiedenen Landesverbänden bestätigt – für alle 185 Sportlerinnen und Sportler am 19. / 20. Februar zum Heimwettkampf perfekte Bedingungen anbieten. Stützpunkttrainer Bernhard Kröll bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten. Die fairen Rahmenbedingungen wurden von den heimischen Sportlern gut genutzt. So konnte das Team im Gesamtergebnis der beiden Wettkampftage (Sprint am Samstag/Verfolgung am Sonntag) 20 Platzierungen unter den Top 10 ihres jeweiligen Jahrganges erreichen und davon sogar vier auf dem Podium.

Besonders stark präsentierte sich hierbei Magdalena Rieger (SC Mittenwald/Zoll), der es gelang, mit Rang 1 im Sprint und Rang 2 in der Verfolgung an beiden Tagen auf dem Podest zu stehen. Sehr gut auch die Tagesleistungen von Florian Rieger mit Rang 2 im Sprint und Lea Zimmermann (SC Partenkirchen), die in der Verfolgung von Rang 13 auf Rang 3 vorlief (damit beste Nettozeit im Verfolger). Erfreulich ist auch die Leistung der beiden jungen Mädels (beide SC Partenkirchen): Annalena Knab wurde 5. und 4., Sarah Centmeyer 16. und 12. (10. Nettozeit). kb