Handfeste Auseinandersetzung am Bahnhof Garmisch-Partenkirchen

Teilen

Mehrere Polizeistreifen waren beschäftigt, um die beiden Gruppen zu trennen. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung, ein Streithansel in vorübergehendem Polizeigewahrsam - das ist die Bilanz einer Auseinandersetzung, die sich Montagnachmittag am Bahnhof in Garmisch-Partenkirchen ereignete.

Am Montagnachmittag, 18. Juli, gegen 16 Uhr, war es am Bahnhofsvorplatz in Garmisch-Partenkirchen zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Zwei Gruppen, bestehend aus jeweils 4 Personen, Frauen und Männern im Alter zwischen 22 und 44 Jahren (alle aus dem Raum Garmisch-Partenkirchen), gerieten aus bislang unbekannten Grund in Streit. Als die Argumente ausgingen, kamen die Fäuste hinzu. Dabei wurde eine Person verletzt und erlitt eine Kopfplatzwunde, die im späteren Verlauf auch vom Rettungsdienst behandelt werden musste. Mehrere Streifen der Polizei fuhren den Bahnhof an, um die Streithähne zu trennen. Alle Beteiligten wurden auf die Polizeidienststelle gebracht, um den Sachverhalt aufzuklären. Ein Mann war noch so aggressiv, dass er zeitweilig in Gewahrsam genommen werden musste. Es wurden mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen. kb