Positive Zwischenbilanz der Passionsspiele in Oberammergau

Von: Ilka Trautmann

Für die schwierigen Zeiten mit Corona-Krise, Ukraine-Krieg und Inflation, läuft es bisher richtig gut bei der Passion. Das schweißt die Mitwirkenden zusammen. Auch die Kinder sind mit Eifer dabei. © Günter Bitala

Oberammergau – Die ‚Größte Geschichte der Menschheit‘ wird in Oberammergau noch bis Sonntag, 2. Oktober, erzählt – bisher mit großem Erfolg, wie zur Halbzeitbilanz Mitte Juli berichtet werden konnte. Mehr als 50 Vorstellungen haben die Oberammergauer schon auf der Bühne des Passionstheaters absolviert und den vielen tausenden Besuchern die Geschichte vom Leben, Sterben und der Auferstehung Jesus Christus singend, musizierend und schauspielernd nahe gebracht. Kühle Temperaturen, Regen, auch Hitze mussten bisher ausgehalten werden. Und vor allem Ausfälle bei den Mitwirkenden, durch Corona verursacht.

Der Leiter der Passionsspiele Oberammergau, Christian Stückl, Bürgermeister Andreas Rödl, Werkleiter Walter Rutz und einige Darsteller standen Mitte Juli interessierten Medienvertretern Rede und Antwort. Spielleiter Christian Stückl ist trotz der schwierigen Zeiten zufrieden mit der ersten Hälfte der Festspiele. Die Darsteller seien auch nach mehr als 50 Vorstellungen immer noch mit Engagement und Ernst bei der Sache.

Auch beim Publikum kommt die diesjährige Passion offenbar an: Werkleiter Walter Rutz berichtet, dass die Gesamtauslastung im Theater bisher bei insgesamt 85 Prozent liegt. Sollte es so gut weiterlaufen, könnte sogar eine Auslastung bis zum letzten Spiel von rund 90 Prozent erreicht werden. Karten vor allem aus dem Ausland werden zurückgegeben, der deutsche Markt fängt dies aber auf.



„Wir sind froh, dass es so gut läuft. Wir müssen wirklich dankbar sein. Noch im Januar zum Beispiel wussten wir nicht, wie viele Besucher im Theater sein dürfen und ob internationale Gäste uns besuchen dürfen“, sagt Christian Stückl. Dennoch ist der Passionsspielsommer 2022 mit seinen 110 Vorstellungen zwischen Mai und Oktober ein besonderer. Obwohl jeden Tag alle Mitwirkenden auf Corona getestet werden, sind Lücken spürbar. Mal fehlt ein Priester, mal vier Apostel. Das Volk wird dezimiert, auch bei den Römern gab es schon Engpässe. In den vergangenen Wochen hat es immer wieder Corona-Fälle bei den Darstellern gegeben, in der Spitze waren das bis zu 20 positiv Getestete am Tag. Einmal seien die Darsteller der zwei Schächer, die neben Jesus am Kreuz hängen, gleichzeitig krank gewesen. Eine schnelle Lösung musste her: Kurzfristig konnten zwei Apostel einspringen. tra