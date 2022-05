Poststempel für G7-Gipfel auf Schloss Elmau

Birgit Lesch und Anton Poettinger halten die Gipfel-Briefmarke und den Poststempel in den Händen. Die bedruckten Briefumschläge können bestellt werden. © Barbara Falkenberg

GAP – Damit man sich noch viele Jahre oder gar Jahrzehnte an das besondere Ereignis erinnern wird, hat der Briefmarken-und Münzensammler-Club Garmisch-Partenkirchen „Philatelia e.V.“ einen eigenen Poststempel anlässlich des G7-Gipfels in Auftrag gegeben.

„Von der Post gibt es eine Gipfel-Briefmarke zur G7-Präsidentschaft Deutschlands und da hatten wir die Idee, dass auch ein besonderer Stempel eine tolle Sache wäre“, erklärt Birgit Lesch. Gesagt, getan, nach einem offiziellen Antrag und der Genehmigung durch die Post beauftragten sie einen Grafiker und man machte sich auf den Weg nach Sponsoren. In der Gemeinde Krün wurde man fündig, sie beteiligt sich an den Gesamtkosten für den viereinhalb Zentimeter breiten Sonder-Stempel, die in etwa bei 1000 Euro liegen.

Die nass-klebende, mittelblaue 85-Cent Briefmarke der Deutschen Post mit dem G7-Logo erscheint am 23. Juni und kann dann an allen Postfilialen erworben werden. „Die Marke mit Stempelaufdruck auf einem Briefumschlag kann für etwa 2 Euro bei uns bestellt werden“, so die Präsidentin.



Zunächst wird der Verein 200 dieser Sammlerexemplare bereithalten, „bei regem Interesse lassen wir nachdrucken“, verspricht Lesch. Denn die beiden Stempel-Exemplare darf nicht etwa der Verein selbst nutzen, auch wenn er sie finanziert hat, sondern sie liegen im Sonderpostamt beziehungsweise in der Stempelstelle Weiden und bleiben auch nach der vierwöchigen Aktion Eigentum der Post. „Das gilt für alle Stempel, damit kein Missbrauch betrieben wird“, so die Expertin in Sachen Briefmarken.

Wenn nach einem Monat das Sonder-Nutzungsrecht für die beiden Stempel abläuft, wird, so die Hoffnung von Anton Poettinger, viel Werbung nicht nur für den G7-Gipfel, sondern auch für Garmisch Partenkirchen und die gesamte Region erzielt worden sein. Der Ehrenpräsident aus Farchant erklärt: „Die Briefumschläge mit den gestempelten Marken dienen aber nicht nur der Werbung, sondern auch der historischen Dokumentation.“ Beide gehen davon aus, dass nicht nur ihre rund 100 Vereinsmitglieder den Sammlerwert dieser Kuverts mit den originär abgestempelten G7-Marken erkennen werden, sondern auch zahlreiche andere Landkreisbewohner.

Und Poettinger verrät: „Am 26. Mai auch für vier Wochen wird ein weiterer Sonder-Stempel mit dem Motiv zweier Tunnelröhren die Marken auf Brief- und Postkarten zieren.“ Dann nämlich wird der Tunnel in Oberau fertig gestellt sein und auch dieses historische Ereignis wird der Verein Philatelia mittels eines Sonderstempels festhalten. Auch in Oberau hat sich die Gemeinde bereit erklärt, einen Teil der Kosten zu übernehmen. Bereits vor 20 Jahren zur Eröffnung des Farchanter Tunnels hatte der Verein einen oval-förmigen Stempel kreieren lassen, „für uns sind solche Anlässe auch eine willkommene Gelegenheit, in Form von Stempel auf uns und unsere Tätigkeit aufmerksam zu machen.“



Die bedruckten Briefumschläge mit dem Oberauer oder dem G7-Gipfel-Stempeln können direkt bei Birgit Lesch (für Tunnel Oberau ab dem 26.Mai bis zum 20. Juni bzw. für den G7-Gipfel ab dem 26. Juni bis zum 20. Juli) unter E-Mail: lesch.birgit@hotmail.de oder per Telefon 08821 94 20 18 bestellt werden. bf