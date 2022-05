Preissteigerungen in der Lebensmittelbranche fordern auch die Hüttenwirtsleute heraus

Ein Kaiserschmarrn ist für viele der kulinarische Gipfel bei einem Hüttenbesuch. In der aktuell beginnenden Sommersaison muss mit steigenden Preisen gerechnet werden. © DAV / Thomas Gsell

Region – Pandemie, Krieg, Klimawandel: Das aktuelle Zeitgeschehen schürt Ängste und Verunsicherungen. Vor allem gestiegene Lebenshaltungskosten sind die Folgen bei uns. Kein Wunder, dass die Sehnsucht nach Naturerlebnissen so groß ist wie nie. Die heimischen Alpen waren in den letzten zwei Sommern deshalb voller Menschen. Vieles spricht dafür, dass auch der kommende Sommer eine Herausforderung wird. Eine Sache ist aber anders als zuvor.

„Pandemie-bedingte Einschränkungen wird es in den Bergen im Sommer wohl kaum geben. Das ist auch gut so, denn die Menschen sehnen sich nach Natur, Entspannung und Freiheit,“ sagt DAV-Präsident Josef Klenner und hat einen Appell an die Berg­sportgemeinde parat: „Seien Sie bitte fair und umsichtig in den Bergen unterwegs!“

Nachdem die Pandemie den Hüttenbetrieb in den letzten beiden Jahr stark einschränkte, scheinen die Voraussetzungen für die kommende Sommersaison nun wieder besser. DAV-Hauptgeschäftsführer Dr. Olaf Tabor blickt dem Hüttensommer allerdings nicht gänzlich unbeschwert entgegen: „Trotz der besseren Ausgangslage in dieser Saison trüben die wirtschaftlichen Entwicklungen die Aussicht auf ein gutes Jahr.“



Es könnte teurer werden



Besonders die Preissteigerungen sind eine Herausforderung. Vor allem Hütten, die mit Hubschraubern beliefert werden müssen, spüren die deutlich gestiegenen Energiekosten. Aber auch allgemeine Preissteigerungen in der Lebensmittelbranche fordern die Hüttenwirtsleute heraus. „Wir werden die höheren Preise wohl auch auf die Gäste umlegen müssen“, so Tabor. Gestiegene behördliche Auflagen zum Beispiel beim Brandschutz tun ein Übriges zur komplizierten Lage dazu. Die Baufirmen sind ausgelastet und viele Materialien sind nur eingeschränkt lieferbar. Manche Hütten können womöglich nicht termingerecht oder gar nicht öffnen.



Bilanz und Erwartungen



In der Wintersaison 2021/22 wurden die Hüttenwirte mit den bereits bekannten Herausforderungen der Covid-19-Pandemie konfrontiert. Besonders der Start in die Saison verlief aufgrund des kurzen Lockdowns in Österreich Ende des Jahres, und den unterschiedlichen Einreisebestimmungen etwas holprig. In Bayern gab es auch in diesem Jahr strengere Vorgaben als im Nachbarland, sodass die Winterräume nicht genutzt werden konnten.



Auch die Wetterlage spielte den Hütten in diesem Winter nicht in die Karten. Trotz erster starker Schneefälle im Dezember, war der Winter deutlich zu mild, sehr nass und dementsprechend schneearm. Dennoch kann man von einer erfolgreichen Saison sprechen. Durch die Lockerung der Vorschriften für Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe und dem kalten und traumhaft-sonnigen März konnten die Hüttenwirtinnen und Hüttenwirte in Deutschland und Österreich in der zweiten Saisonhälfte aufatmen.



Die Buchungslage für die Sommersaison ist vielversprechend. Trotzdem stehen die Wirtsleute aktuell vor völlig neuen Herausforderungen: die wirtschaftliche Lage sieht alles andere als vielversprechend aus: Rohstoffknappheit sowie stetig ansteigende Energie- und Lebensmittelpreise führen zu großer Ungewissheit in der Sommerplanung.



Stimmen der Hüttenwirte



• Yvonne Tremml, Wirtin des Brünnsteinhaus (1.342 m) in Oberaudorf den Bayrischen Voralpen, steht vor denselben Herausforderungen wie viele Hüttenwirtsleute in diesem Jahr. Auch sie merkt die Preissteigerungen in der Eindeckung und Planung. Um die Versorgung aller notwendigen Grundnahrungsmittel zu garantieren, fährt das Wirtspaar aktuell für den Einkauf nach Österreich, da in Deutschland Grundnahrungsmittel vereinzelt ausverkauft sind. Bereits jetzt ist ein Aufschlag von 50 Cent auf Mahlzeiten notwendig, um weiterhin rentabel zu haushalten. Trotz allem blickt Yvonne positiv in die Sommersaison. Bereits jetzt sind die Wochenenden für die nächsten Monate gänzlich ausgebucht.



• Bereits jetzt seien die Preise für Lebensmittel und Energieversorgung sehr hoch, erzählt Christian Rimml, Hüttenwirt der Erlanger Hütte (2.550 m) in den Ötztaler Alpen. Die bevorstehenden Kosten für den Heli-Transport seien noch ungewiss. Im Vergleich zu anderen Alpenvereinshütten ist die Erlanger Hütte unabhängiger vom Handel. Grund dafür ist die eigene Landwirtschaft, welche eine sichere Grundversorgung garantiert und somit die Kostenkalkulation erleichtert.



• Ohne große Erwartungen an die Übernachtungszahlen startete das Team des Bodenschneidhauses (1.365 m) bei Schliersee in die Wintersaison und wurde sehr positiv überrascht. Seit Jahren gab es nicht mehr so viele Übernachtungen wie in diesem Januar, lobt die Sektion Bodenschneid das Hüttenteam. Den Ansturm erklärt sich der Hüttenwirt Detlef Wildenheim mit dem Wunsch der Gäste, wieder rauszukommen. Die Vorfreude auf den Sommer ist groß, die Buchungslage ist vielversprechend und der Kreis der Stammgäste wächst stetig. Jedoch kann sich der Wirt eine Veränderung im Reiseverhalten der Gäste gut vorstellen: Steigende Kraftstoffpreise und die Sehnsucht nach Fernreisen könnten die Urlaubslust in der Heimat mindern und geringere Tagesausflüge zur Folge haben, meint er. kb

Ein Blick auf die Öffnungstermine Wetterstein und Mieminger:

Coburger Hütte (ab 3. Juni)

Höllentalangerhütte (ab 26. Mai)

Höllentaleingangshütte (26.Mai)

Knorrhütte (ab 27. Mai)

Kreuzeckhaus (ab 27. Mai)

Meilerhütte (Anfang/Mitte Juni)

Oberreintalhütte (ab 4.Juni)

Münchner Haus (ab 4. Juni)

Reintalangerhütte (ab 21. Mai) Karwendel:

Brunnsteinhütte (ab 14. Mai)

Hallerangerhaus (ab 1. Juli)

Hochlandhütte (ab 4. Juni)

Karwendelhaus (ab 8. Juni)

Lamsenjochhütte (ab 16. Juni)

Mittenwalder Hütte (ab 15. Mai)

Neue Magdeburger Hütte (ab 8. Mai)

Nördlinger Hütte (ab 1. Juni)

Oberes Soiernhaus (ab 4. Juni)

Pfeishütte (ab 11. Juni)

Tölzer Hütte (ab 20. Mai) Ammergauer Alpen:

August-Schuster-Haus (ab Mai)

Brunnenkopfhäuser (ab 9. Juli)

Hörnlehütte (ganzjährig geöffnet)