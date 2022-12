Projektwoche zu Michael Ende in der Grundschule Burgrain

In diesem Schuljahr hat vom 14. bis 18. November in der Grundschule Burgrain eine Projektwoche zum Thema „Michael Ende – Eine Woche wie ein Wunschpunsch“ stattgefunden. © privat

Burgrain – Am 18. November fand wieder der Bundesweite Vorlesetag statt, das seit 2004 Deutschlands größtes Vorlesefest. Vorlesen verbindet: egal ob jung oder alt. Für die Dauer einer Geschichte erleben Vorleser und Zuhörer ein gemeinsames Abenteuer und teilen lustige, traurige und spannende Momente. In diesem Schuljahr hat deshalb vom 14. bis 18. November in der Grundschule Burgrain eine Projektwoche zum Thema „Michael Ende – Eine Woche wie ein Wunschpunsch“ stattgefunden.

In dieser Woche haben alle Kinder etwas über die Person Michael Ende erfahren und sich auf sehr unterschiedliche Weise mit einem großen Teil seiner Werke und seinem Leben beschäftigt. Der phantasievolle und kreative Umgang mit Kinderliteratur stand dabei im Vordergrund. Es gab verschiedene Angebote für die Kinder wie z.B. „Knöpfe“ backen, Traumfänger basteln, zaubern in der „Zauberschule“ oder auch der „Lummerland-Dance“. Dazu wurden die einzelnen Grundschulklassen sowie auch die Partnerklasse des Förderzentrums Farchant für die ganze Schulwoche aufgelöst und es wurde mit viel Spaß und Freude in Gruppen jahrgangsübergreifend gearbeitet.

Unterstützt wurde die Schule von der 8a des Werdenfels-Gymnasiums mit ihren Lehrkräften Frau Roos-Teitscheid und Herrn Bockhorni, die sich ebenfalls viele tolle Aktionen für die Kinder überlegt hatten und der 2. Bürgermeisterin Frau Zolk. Sie las der ganzen Schule aus dem Klassiker „Lenchens Geheimnis“ vor. Ein großes Dankeschön an alle beteiligten Personen, die diese Projektwoche auf die Beine gestellt und damit möglich haben. kb