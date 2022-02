Psychische Folgen der Pandemie bei Kindern

Gruppentherapien und Outdoor-Aktivitäten sind wichtige Aspekte einer Reha bei Kindern und Jugendlichen – speziell zur Behandlung psychischer Erkrankungen. © KJF Augsburg / Carolin Jacklin

Region / Murnau – Die Corona-Pandemie ist eine große Belastung, besonders für Kinder und Jugendliche. Bildungsrückstand und fehlende soziale Kontakte haben bei vielen zu psychischen Spätfolgen geführt. Mediziner sind sich einig: Bereits vorhandene psychische Erkrankungen und soziale Belastungen bedürfen einer professionellen Behandlung und Begleitung. Diese Unterstützung bieten die Rehakliniken Prinzregent Luitpold in Scheidegg und Hochried in Murnau, die zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e.V. (KJF Augsburg) gehören.

„Wir registrieren vor allem eine Zunahme von Depressionen, Schulverweigerungen sowie Angst- und Essstörungen“, erklärt Dr. Stephan Springer, Chefarzt und Mitglied der Klinikleitung der KJF Klinik Hochried in Murnau. „Die Pandemie hat zur Veränderung der psychosozialen Situation von vielen Kindern und Jugendlichen geführt. Schulische Defizite und familiäre Konflikte verstärken bereits vorhandene psychische Erkrankungen.“

Chefarzt Dr. Springer stellt fest: „Ein eingeschränktes Sozialleben wird für psychisch beeinträchtigte Kinder und Jugendliche zum Problem. Unwiederbringlich geht hierbei das Entwicklungspotenzial verloren, im jeweiligen Alter wichtige und typische soziale, zwischenmenschliche Erfahrungen zu sammeln und aus Konflikten zu lernen.“ Die Problematik liege vor allem darin, dass die Entwicklung der jungen Menschen seit nunmehr zwei Jahren beeinträchtigt ist. Betroffen vom verlorenen Entwicklungspotenzial sind Kindergarten- und Grundschulkinder, von den emotionalen Störungen vor allem Jugendliche.



Die KJF Rehakliniken Hochried in Murnau und Prinzregent Luitpold in Scheidegg haben einen psychosomatischen Schwerpunkt und sind spezialisiert auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen. Das Indikationsspektrum beider Kliniken ist umfangreich. Um einen Therapieplatz in einer der Reha-Einrichtungen zu bekommen, müssen die Kinder und Jugendlichen „rehafähig“ sein, d.h. sie dürfen weder eigen- noch fremdgefährdend sein und müssen an Gruppentherapien teilnehmen können. Im Rahmen einer Reha besteht die Möglichkeit, dass ein Elternteil die Patientin/den Patienten begleiten. Die Reha-Beratungsstellen der KJF Augsburg beraten kostenlos. E-Mail: beratung@kjf-rehakliniken.de; Tel. 0821 2412-622. kb