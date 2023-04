Qualifizierungsmaßnahme „Agrarbürofachkraft“ wurde erfolgreich abgeschlossen

Bezirks- und Landesbäuerin Christine Singer (links oben) mit den erfolgreichen Absolventen des Kurses. © BBV

Region – Ein gut geführtes Agrarbüro ist heutzutage eine wichtige Grundlage für den unternehmerischen Erfolg. Wer sich in diesem Bereich fortbildet, investiert in die Zukunft des Betriebes. Das erkennen immer mehr heimische Betriebe, denn mit der Grundqualifizierung fällt diese anspruchsvolle Tätigkeit leichter.

13 junge Damen und zwei Herren haben vor kurzem die Qualifizierungsmaßnahme „Agrarbürofachkraft“ des BBV-Bildungswerkes erfolgreich gemeistert und am Abschlusstag in Marnbach von Bezirks- und Landesbäuerin Christine Singer ihre Zertifikate entgegennehmen können. Die mittlerweile 11. Auflage der gut nachgefragten Qualifizierungsmaßnahme, die von Oktober 2022 bis März 2023 an der BBV-Geschäftsstelle Weilheim im Rahmen der Erwachsenenbildung stattfand, konnte endlich wieder ganz ohne Coronaeinschränkungen ablaufen.



Der Kurs umfasste 100 Stunden, die auf 17 Kurstage aufgeteilt waren. Digitale Büro-Organisation und Kommunikation, landwirtschaftliche Buchführung, Allgemeines Vertrags-, Arbeits- und Steuerrecht, Dienstleistungs- und Verwaltungsaufgaben in der Landwirtschaft und der Schwerpunkt Digitale Datenbanken, gehörten zum Kursinhalt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus den Landkreisen Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen. kb