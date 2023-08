Zu schnell unterwegs: Fahrradsturz eines Touristen endet in der Partnach

Teilen

Für einen Touristen aus dem Raum Bonn endete eine Fahrradtour am Berg im Klinikum Garmisch-Partenkirchen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / RomanPashkovsky

GAP - Zu einem schwerwiegenden Fahrradsturz war es Donnerstagmittag, 24. August, in der Wildenau gekommen. Ein 34-jähriger Radfahrer aus dem Raum Bonn fuhr gegen 12:00 Uhr das steile Gefälle vom Hotel Graseck kommend hinunter in Richtung Kassenhaus der Partnachklamm. Auf dem geteerten Weg fuhr der ortsunkundige Mann mit einer so hohen Geschwindigkeit bergab, dass er die letzte Linkskurve komplett übersah. Ungebremst durchbrach er den Holzzaun und stürzte kopfüber den Steilhang hinunter in die Partnach. Hierbei erlitt er schwere Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen, konnte aber durch Kräfte der Bergwacht erstversorgt und geborgen werden. Er wurde anschließend zur stationären Behandlung ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen gebracht, wo er sich in stabilem Zustand in ärztlicher Obhut befindet. Bei einer Befragung von Zeugen vor Ort konnte ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Das vor dem Gefälle angebrachte Hinweisschild, das Fahrradfahrer zum Absteigen und Schieben auffordert, hat der Verunfallte offensichtlich ignoriert – immerhin trug er einen Helm. kb